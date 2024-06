Urlaub in Kroatien: Hammer-Preise schocken Touristen – „Mehr, mehr“

Der Sinn eines Urlaubs, ob in Kroatien, Spanien oder andernorts, ist doch wohl vor allem, auf andere Gedanken zu kommen und die Alltagssorgen hinter sich zu lassen. Vor allem das liebe Geld dürfte vielen in der inflationsgetrübten Zeit weiterhin übel aufstoßen.

Denn auch die Preise für Urlaube in Kroatien und Co. sind über die Jahre drastisch gestiegen. Das können auch Reiseexperten einfach nicht mehr schön reden. An der Reise-Destination angekommen, wollen die einen Urlauber sich etwas gönnen. Andere achten sehr wohl auch im fremden Land aufs Geld. So auch ein Tourist, der sich in der kroatischen Metropole Dubrovnik einfach nur ein Eis gönnen wollte.

+++ Urlaub in Spanien, der Türkei und Co.: Böse Überraschung nach Strand-Besuch – Reisende müssen aufpassen +++

Urlauber trifft in Kroatien der Schlag!

Auf Facebook wurde seine üble Entdeckung geteilt. Auf dem Foto zu sehen: Eiskugeln im Hörnchen samt Waffel. Dazu hält der Urlauber aber auch eine Rechnung ins Bild. Unterlegt ist der Beitrag mit den Worten: „Mehr, mehr… Der Preis für 4 (Eiskugeln, Anm. d. Red.) beträgt 3,90 Euro pro Stück, also 15,60 Euro pro Waffel.“

Auch interessant: Urlaub: Entspannen geht anders! Diese Regionen können sich vor Touristen kaum retten

Zugeben: Auch in Deutschland kostet eine Kugel schon längst nicht mehr nur 50 Cent. Preise von 1,50 Euro pro Kugeln sind hierzulande mittlerweile leider Realität. 3,90 Euro pro Kugel scheint aber ein neuer Preis-Rekord zu sein, wie „Balkan x portal“ berichtet.

Ist der Urlaubsort das Problem?

Dass der Eis-Käufer mehr als perplex ob des hohen Preises ist, können aber vor allem die Einheimischen scheinbar nicht nachvollziehen. „Was erwartet ihr, eine Kugel Eis für 75 Cent?“, fragt so etwa ein Nutzer wütend in die Runde. Ein anderer begründet den horrenden Preis mit dem Urlaubsort an sich. Denn bei dem Ort Dubrovnik soll es sich spätestens seit den Dreharbeiten für Game of Thrones um ein begehrtes Reiseziel handeln.

Noch mehr Urlaubs-News:

Wer also auch einen Urlaub in die kroatische Stadt geplant hat, sollte sich besser warm anziehen und auf die hohen Eis-Preise gefasst machen. Dann gibt es am Ende auch keine böse Überraschung.