Urlaub: Entspannen geht anders! In diesen Regionen ist echt der Teufel los

Viele Menschen sehnen sich, im Anschluss an eine längere Arbeitsphase nach einem Urlaub, in dem man einfach mal die Seele baumeln lassen und komplett abschalten kann.

Wenn du so etwas suchst, dann solltest du um die folgenden Regionen besser einen großen Bogen machen. Denn in dieses Urlaubsgebieten ist wirklich der Teufel los und an Entspannung ist nicht zu denken.

Urlaub: Hier solltest du besser nicht hinreisen

Der internationale Reiseanbieter „Fodor’s“ hat für den „Express“ die Ziele zusammengestellt, in die man im Jahr 2024 besser nicht reisen sollte. Allen voran nennt der Reiseanbieter, für manche vielleicht ein wenig überraschend, die beliebte Lagunenstadt Venedig. Das liegt daran, dass die Metropole in Norditalien seit Jahren unter den Folgen von Massentourismus leidet.

Damit verbunden sind extrem hohe Preise, die dafür gesorgt haben, dass in Venedig nur noch etwa 50.000 Einwohner leben. Ebenfalls betroffen von „Overtourism“ ist Griechenlands Hauptstadt Athen und der Mount Fuji in Japan. Der Umstand macht einen Entspannungsurlaub sehr schwer.

Urlaub: Von dieser Trauminsel wird abgeraten

Wer einen entspannten Urlaub sucht, der sollte außerdem besser nicht in die San Gabriel Mountains reisen. Denn in dem Gebirgszug in Kalifornien sorgen Hinterlassenschaften von anderen Besuchern für mächtig Ärger.

Bei einer Aufräumaktion der East Fork’s Golden Preservation sammelten Freiwillige erst 350 Kilogramm Müll. Das Ganze passierte innerhalb von nur zwei Stunden. Ein Ort voller Müll kann bei vielen für Unbehagen sorgen. Daher besser meiden. Ebenso wie die berühmte Halong Bucht in Vietnam und die Atacama-Wüste in Chile. Auch an diesen Orten entstehen immer größere Müllmassen.

Mehr News:

Ebenso wird von der thailändischen Trauminsel Koh Samui abgeraten. Hier herrscht nämlich ein anderes Problem, welches durch zu viele Touristen ausgelöst wurde: Wasserknappheit. Geringe Regenfälle und der massive Wasser-Bedarf von Touristen sind der Grund.

Auch der Ganges in Indien ist nicht mehr das, was wer mal war. Durch ein hohes Aufkommen von Kreuzfahrtschiffen kämpft der Fluss mit einer hohen Verschmutzung. Dadurch ist auch das Südasiatische Flussdelfin gefährdet. Ein entspannter Urlaub sieht sicherlich anders aus.