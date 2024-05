Bochum: Diese Eisdiele verkauft Kugeln für 50 Cent! Kunden baff – „Absolute Sensation“

Während das Wetter in den vergangenen Wochen sommerlich warme Temperaturen mit im Gepäck hatte, sind die Menschen nach draußen und in die nächst beste Eisdiele geströmt. Doch die Euphorie auf eine kühle Kugel Eis schwindet schon bald, wenn den Kunden klar wird, dass sie für die beliebte Kaltspeise inzwischen tief in die Tasche greifen müssen. Anders ist das jedoch in dieser Eisdiele in Bochum.

Egal, ob Erdbeere, Vanille oder Stracciatella – deutschlandweit liegt der Durchschnitt für eine Kugel inzwischen bei knapp 1,70 Euro. Sobald sich das durch mehrere Kugeln aufsummiert, überlegt so manch einer glatt zweimal, ob er wirklich noch so einen Hunger auf Eis hat. Diese Bochumer Eisdiele möchte das ändern!

Bochum: Eisdiele geht ihren eigenen Weg

„Eine Kugel macht dann bitte 50 Cent.“ Bei diesem Satz fühlt sich so manch einer in vergangene Jahrzehnte zurückgesetzt, doch in Bochum wird der Traum vom günstigen Eis zur Realität. Georgios Topalidis und seine Frau Monika versorgen in der Eisdiele „Monikas Eis zum Mitnehmen“ seit knapp 20 Jahren ihre Besucher mit einer leckeren Abkühlung. Während eine große Kugel 1 Euro kostet, können Kunden eine kleinere Portion bereits für 50 Cent kaufen. Doch wie kann sich der Betreiber das leisten? DER WESTEN hat nachgefragt.

Nicht nur in den normalen Supermärkten sind die Preise in den vergangenen Monaten in die Höhe geklettert, sondern auch Gastronomen mussten für ihre Rohstoffe zuletzt tiefer in die Tasche greifen. Während die meisten Eisdielen die teureren Preise für Milch, Sahne und Co. an ihre Kunden weiter geben, geht Georgios Topalidis einen anderen Weg. „Kosten hat jeder die Gleichen, doch es liegt bei uns, ob wir günstig oder teuer sind“, erklärt der Eisdielen-Chef.

Jeder soll sich eine Kugel Eis leisten können

Er hat sich gemeinsam mit seiner Frau für eine geringere Gewinnmarge entschieden. Die Beweggründe dazu kämen keinesfalls von ungefähr. Denn nahe der Bochumer Eisdiele leben nach Angaben des Besitzers viele einkommensschwache Familien mit vielen Kindern. „Eine kleine Kugel ist nicht viel, aber wenn das kleine Kind kommt – mit 50 Cent – dann freut es sich zu sagen: Ja, Mama, ich habe ein Eis gekauft“, erklärt er in einem Beitrag gegenüber RTL West. Eine „absolute Sensation“, jubelt eine Kundin.

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt er, dass er die gleichen Rohstoffpreise zahlen muss wie seine Konkurrenten. Nichts desto trotz halten er und seine Frau an dem Motto fest „Jeder soll sich eine Kugel Eis leisten können.“

Wie es aussieht, ist zumindest in Bochum eine Abkühlung an heißen Tagen für kleines Geld gesichert.