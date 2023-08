Urlaub in Dänemark: Heftige Regel kostet reihenweise Hunden das Leben – „Zum Tode verurteilt“

Gerade für Hunde-Halter bieten sich Reiseziele an, die man auch mit dem Auto erreichen kann. Während bei den einen Holland ganz hoch im Kurs ist, zieht es viele Nordlichter vor allem in den Urlaub nach Dänemark.

Wer mit seinem Vierbeiner in das Land reist, der sollte sich aber aller Regeln und Gesetze bewusst sein. Denn das falsche Verhalten deines geliebten Hundes oder auch nur die falsche Rasse kann ihn in Dänemark schnell das Leben kosten – egal, ob du Anwohner oder nur für einen Urlaub zu Gast bist.

Urlaub in Dänemark: Dieses Regel musst du kennen

Drei Jahre lang musste „Valdemar“ in einer kleinen Box ausharren – und das, ohne seine geliebten Besitzer bei sich zu haben. Doch als er sie wieder sah, war sein Schicksal besiegelt und er sah „seine Lieben wieder, um zu sterben“, schrieb Tierschützerin Adrienne Kneis auf Facebook und teilte damit eine unfassbare Geschichte.

Der Hund, der zu der Rasse der Broholmer zählte, starb am 25. Februar 2020. Den Beschreibungen seiner Halterin nach, soll „Valedemar“ im Dänemark-Urlaub einen kleinen Hund angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser in die Tierklinik musste. Seine Besitzer hatten „Valdemars“ Familie angezeigt. Die Polizei verkündete damals: Der nur wenige Jahre alte Hund müsse infolge getötet werden.

Der unglaubliche Grund: „Im Gegensatz zu Deutschland, wo man einen sogenannten Listenhund unter bestimmten Voraussetzungen halten darf, oder wo die Tiere bei fehlender Genehmigung ins Tierheim wandern, werden Hunde der verbotenen Rassen in Dänemark eingeschläfert“, erklärt die Tierrechtlerin auf Facebook. Für Hunde-Halter kommt es aber noch schlimmer.

Diese Rassen sind in Dänemark verboten

Denn auch andere Vierbeiner, die nicht auf der Liste der verbotenen Rassen stehen, könnten „zum Tode verurteilt“ werden, wenn sie andere Tiere oder Menschen beißen. Das gilt selbst für Hunde, die mit ihren Haltern in Dänemark Urlaub machen. Folgende Rassen dürfen in Dänemark generell nicht gezüchtet, gehalten oder eingeführt werden:

Pitbull Terrier

Tosa Inu

American Staffordshire Terrier

Fila Brasileiro

Dogo Argentino (argentinische Dogge)

American Bulldog

Boerboel

Kangal

Zentralasiatischer Owtscharka

Kaukasischer Owtscharka

Südrussischer Owtscharka

Tornjak

Šarplaninac

Aber auch diese Hunde, die Ähnlichkeiten zu den verbotenen Rassen aufweisen, könnten in Dänemark Opfer des heftigen Gesetztes werden:

Tatra Schäferhund / Tatrahund / Polski owczarek – podhalanski

Cao Fila De Sao Miguel

Bordeauxdogge / Dogue de bordeaux

Bullmastiff

Mastiff

Mastino Napoletano

Cane Corsa Italiano

Staffordshire Bullterrier

Dogo Canario

Anatolsk Hirtenhund

Iberische Dogge

Immer wieder kostet die strenge Regel Vierbeiner das Leben. So auch 2017, als gleich zwei American Staffordshire Terrier eingeschläfert werden mussten. Auch sie hatten drei Jahre im Zwinger verbracht, bis sie zum Tode verurteilt wurden. Diese unglaublichen Geschichten wurden jetzt abermals in einer Hunde-Gruppe auf Facebook geteilt, damit auch andere Halter sich vor ihrem Urlaub in Dänemark mit den Gefahren des Landes auseinandersetzen können. Bleibt zu hoffen, dass das Gesetz nicht noch weitere Hunde-Leben fordert.