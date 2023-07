Urlaub an der Nordsee: Kameras auf beliebter Insel! Für einige Urlauber wird ein Grauen real

Zugegeben: Aktuell lässt uns das Wetter eher weniger an Urlaub an der Nordsee denken. Fast schon herbstlich sind die aktuellen Temperaturen. Doch zu Hochzeiten muss man sich an den beliebten Küstenorten und Inseln ranhalten, um noch einen der begehrten Strandkörbe oder einen guten Platz am Strand zu ergattern.

Wer noch nie Urlaub an der Nordsee gemacht hat, dem kommt eine gefragte Insel jetzt entgegen. Denn auf ihr streifen derzeit laut unserem Partnerportal MOIN.de Kameras umher, die jeden Quadratzentimeter sichtbar machen sollen. „Gruselig oder wirklich smart?“ – das ist hier die Frage.

Urlaub an der Nordsee von zuhause aus einsehbar

Sich vom heimischen Bildschirm aus eine komplette Insel quasi „live“ und per 360-Grad-Blick ansehen, durch jede Gasse streifen und den Insulanern vor Ort auf den Zahn fühlen – das alles soll jetzt auf der Urlaubs-Insel Amrum möglich sein. Per Google Street View-Car wird die Insel derzeit abgefahren, um aktuelle Aufnahmen von bekannten, aber auch neuen Gebieten aufzuzeichnen.

Für Touristen, die mit dem Gedanken an einen Urlaub auf Amrum spielen laut MOIN.de die ideale Gelegenheit, sich schon vor der Buchung einen konkreten Eindruck von ihrem Feriendomizil oder den Stränden vor Ort zu machen. Wer wollte nicht schon immer mal überprüfen, ob der Strand wirklich das hält, was auf den Buchungswebsites versprochen wird? Oder herausfinden, ob in der Nähe seiner Unterkunft wirklich ein paar brauchbare Geschäfte liegen?

Sorgen wegen Privatssphäre?

Doch müssen sich die Anwohner jetzt Sorge um ihre Privatsphäre machen? Sehr wahrscheinlich schon, denn die Kameraüberwachung macht nicht mal vor privaten Grundstücken Halt, um die Insel Amrum 1:1 bei Google Street View abzubilden.

Was Insulaner und Touristen, die einen Urlaub an der Nordsee planen, jetzt aber gleichermaßen beim Blick auf die Kameraaufzeichnungen regelrecht schockiert, erfährst du in diesem Artikel von MOIN.de.