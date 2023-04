Urlaub auf Mallorca: Touristen erleben Schock, als plötzlich DAS im Flugzeug passiert

Der Urlaub auf Mallorca begann für diese Touristen alles andere als entspannend – sondern wohl eher mit dem Schreck ihres Lebens.

Ein Urlaub auf Mallorca ist bei vielen Deutschen beliebt. Egal ob Party machen am Ballermann oder am Strand in der Sonne liegen – Möglichkeiten bietet der Urlaubsort für seine Gäste zahlreiche. Auch die Engländer lieben die spanische Insel. Für einige von ihnen begann der Trip nach Malle allerdings mit einem echten Schock.

Urlaub auf Mallorca: Flieger rollt plötzlich mit geöffneten Türen weg!

Wie „Bristol Live“ berichtet, wollte ein Flugzeug aus Bristol (England) in Richtung Mallorca abheben. Dann geschah es: Das Flugzeug von Ryanair rollte noch auf der Startbahn plötzlich weg – und das mit geöffneten Türen! Die Passagiere an Bord begannen vor Schreck zu schreien, wie ein Augenzeuge berichtete.

Doch für die Passagiere war der Vorfall Glück im Unglück: Das Flugzeug kam direkt wieder zum Stehen. Wie ein Sprecher des Flughafens bestätigte, rollte das Flugzeug weg, weil Unterlegkeile entfernt wurden – und das, bevor der Schlepper angebracht wurde.

Urlaub auf Mallorca: Das Ganze hat ein Nachspiel

Konsequenzen bringt der Vorfall dennoch mit sich: Eine Untersuchung läuft, die Verfahren werden geprüft. Trotzdem gab es Entwarnung, wie „Bristol Live“ berichtet: „Es gab keine Schäden am Flugzeug oder an der Ausrüstung, keine Verletzung und das Flugzeug flog ohne weitere Verzögerung ab“, heißt es.

