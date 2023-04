Mallorca: Vorsicht! Neue Betrugsmasche in Umlauf

An Dreistigkeit kaum noch zu überbieten! Ein Aufenthalt auf Mallorca sollte eigentlich wunderschön sein, gehört die Balearen-Insel schließlich zu den beliebtesten Zielen der Deutschen. Umso schlimmer, wenn jetzt kriminelle Betrüger auf der spanischen Trauminsel ihr Unwesen treiben!

Die Einwanderungsbehörde und auch mehrere Nichtregierungsorganisationen melden gleich mehrere Fälle einer unfassbar dreisten Praxis, unter anderem auch in Palma und selbst auf Ibiza. Das berichtet das „Mallorca Magazin“. Wer also entspannt auf Mallorca unterwegs sein will, sollte sich dieser unscheinbaren Gefahr bewusst sein.

Mallorca: Neue Betrugsmasche im Umlauf

Konkret geht es darum, dass Wohnungsvermieter bis zu 500 Euro von ihren neuen Mietern verlangen, um entsprechende Wohnungsdokumente auszustellen. Eine Frechheit! Aus Sicht der Mieter sind diese Dokumente zwingend nötig, um sich im Rathaus oder in den Bürgerbüros der Gemeinden offiziell anmelden zu können. Nach spanischem Recht ist der Vermieter sogar dazu verpflichtet, diese Papiere sofort und kostenfrei nach dem schriftlichen oder mündlichen Abschluss der Mietvereinbarung auszustellen.

Stattdessen gibt es einige Unbelehrbare, die nochmal dreist abkassieren wollen. Carolina Mateo, Sprecherin der Vereinigung der Bürger der Dominikanischen Republik auf den Balearen, sagt: „Es ist für manch dreisten Vermieter die schnellste Art, Geld zu machen. Sie nutzen die Verzweiflung von Familien aus, die auf die Insel kommen und bei ihrer Suche nach Wohnung und Arbeit nicht fündig werden.“

Palma hat Probleme

Die Zahl der Betroffenen sei gestiegen und die Stadtverwaltung wisse darüber Bescheid, so Mateo zur „Ultima Hora“. Die Ursache für das Problem liege im Mangel an erschwinglichen Mieten und verfügbaren Wohnraum in der Balearen-Hauptstadt.

Kommt man aber neu auf die Insel, müssten sie sich mit Wohnungsdokumenten registrieren lassen. Erst mit der Registrierung hätte man Zugang zum Gesundheitssystem und könnte den öffentlichen Nahverkehr zu günstigeren Preisen nutzen. Und Vermieter kassieren so nochmal ab…