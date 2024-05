Urlaub auf Mallorca: Deutscher Tourist feiert am Ballermann – dann geht alles ganz schnell

Mallorca ist und bleibt weiterhin die Lieblingsinsel der Deutschen. Auch in diesem Jahr zieht es wieder zahlreiche Urlauber dorthin. Neben Sightseeing und Entspannen am Strand steht bei einigen Reisenden allerdings auch das Feiern am Ballermann auf dem Plan.

Dort geht es jedoch nicht immer friedlich zu. Entlang der Playa de Palma lauern auch Gefahren – besonders in den Abendstunden. Diese wurden einem deutschen Touristen nun zum Verhängnis.

Auch interessant: Mallorca-Auswanderer Marco Gülpen: „Goodbye Deutschland ist Fluch und Segen“

Urlaub auf Mallorca: Deutscher brutal ausgeraubt

Am vergangenen Donnerstag (2. Mai) soll der Urlauber gegen 0.30 Uhr zwischen Megapark und Bierkönig unterwegs gewesen sein, als er ins Visier einer kriminellen Bande geriet. Die Angreifer attackierten den deutschen Touristen und versuchten, ihn auszurauben. Weil sich der Mann allerdings wehrte, kam es zu einer Rangelei an der Playa.

Darauf wurden auch Zivilbeamte aufmerksam. Die Polizisten gaben sich zu erkennen und gingen dazwischen. Daraufhin seien die Täter geflüchtet. Der Urlauber soll zur Tatzeit stark betrunken gewesen sein und stellte somit ein leichtes Opfer für die Unbekannten dar.

Mallorquinische Polizei mit geschultem Auge unterwegs

Gegen 3.20 Uhr beobachtete die gleiche Streife zwei junge Männer, darunter einen Minderjährigen, die Gegenstände an der Strandpromenade begutachteten, austauschten und zum Teil auch wegwarfen. Mithilfe von uniformierten Kollegen näherten sich die Einsatzkräfte den Männern und stellten fest, dass es sich bei den Utensilien um Diebesgut handelte – darunter Bargeld, ein Smartphone und eine Kreditkarte.

Mehr News:

Genau die Dinge, die der Angegriffene zuvor als gestohlen angegeben hatte. Die Beamten machten das Hotel des deutschen Urlaubers ausfindig und brachten ihm sein Hab und Gut wohlbehalten zurück. Die beiden Männer sowie drei weitere Täter konnten währenddessen festgenommen und einem Richter wegen Diebstahls und Körperverletzung vorgeführt werden.