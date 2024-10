Urlaub auf Mallorca: Große Erleichterung für Touristen – damit soll in Zukunft Schluss sein

Für die allermeisten Touristen beginnt der Urlaub auf Mallorca am Flughafen von Palma. Wie die Urlauber von hier in ihre Feriendomizile kommen, ist unterschiedlich. Entweder mit einem der vielfach angebotenen Shuttles, dem Taxi oder dem Auto. Oder aber mit einem der Flughafenbusse, die hier regelmäßig fahren.

So oder so sorgen die vielen Fahrzeuge auf den Straßen nicht nur rund um den Flughafen von Palma de Mallorca immer wieder für Stau. Auf ganz Mallorca sind gerade in der Urlaubshochsaison die Straßen zum Teil mehr als voll. Eine Region ist dabei besonders stark betroffen. Doch das soll sich in Zukunft ändern – mit einer nicht ganz so neuen Neuerung auf der Insel!

Urlaub auf Mallorca: In Zukunft schneller ans Ziel

Wer schon einmal seinen Urlaub auf Mallorca verbracht hat, kennt die langen Warteschlagen an den Bus- und Taxihaltestellen und auch die lange Suche nach einem Parkplatz gut. Solche Szenarien begegnen den meisten Urlaubern bereits am Flughafen. Denn U-, S-Bahn oder Züge sucht man derzeit – anders als an den meisten stark frequentierten Airports – am Flughafen von Mallorca noch vergeblich. Doch das soll sich bald ändern!

Schon länger gibt es in der Regierung der Balearischen Inseln die Idee, die Zugverbindung von Palma de Mallorca über den Flughafen nach Llucmajor zu reaktivieren. Eine solche Linie hatte in der Vergangenheit auf der Insel bereits existiert. Eingeweiht im Oktober 1916 fuhren bis zum Jahr 1964 hier noch Züge.

108 Jahre nach der Einweihung soll die Planung für ein Wiederaufleben dieser Transportmöglichkeit beginnen. Ziel dieses Projekt ist es vor allem, die stark frequentierte Autobahn zwischen Palma und Llucmajor und Santanyi zu entlasten.

Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, kündigte bei der Sitzung am Dienstag (1. Oktober) an, dieses Projekt auch ohne ein neues Eisenbahnabkommen mit der Regierung in Spaniens Hauptstadt Madrid umzusetzen und aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die angedachte neue Zugverbindung soll zudem das Universitätskrankenhaus Son Llàtzer, das zukünftige Messezentrum von Palma, den Flughafen Palma de Mallorca und einen Park-and-Ride-Parkplatz in Son Oms neben dem Airport anbinden.