Brände auf Urlaubsinsel in Griechenland – 16 Orte evakuiert

Rhodos, Kreta oder Mykonos gehören zu den Touristenmagneten in Griechenland. Die Insel Chios gilt dagegen noch als Geheimtipp unter Urlaubern, doch ausgerechnet hier kam es am Sonntagnachmittag (22. Juni) zu einer verheerenden Kette von Feuerausbrüchen. An gleich drei verschiedenen Stellen trat fast zeitgleich eine Rauchentwicklung auf, die sich rasend schnell erweiterte.

Das erste Feuer brach in der Gegend von Kofinas aus, das zweite in der Gegend von Agia Anna und das dritte in Agios Makarios Vrontadou, wie griechische Medien berichten. Die Feuerwehr ist auch Stunden später noch im Einsatz. Sicherheitshalber mussten 16 Orte evakuiert werden.

Brand auf griechischer Urlaubsinsel

Nach Angaben der örtlichen Behörden kämpften zunächst elf Löschflugzeuge und Helikopter der griechischen Feuerwehr gegen die großen Brände. Immer wieder entfachten Winde die Brände neu und machten die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte zu einer schweren Aufgabe. Die Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen – wie das Wetteramt mitteilte ist die Rauchentwicklung sogar von Satelliten aus zu beobachten.

Wegen der starken Rauchbildung mussten 16 Ortschaften evakuiert werden, wie der griechische Rundfunk (ERTnews) berichtete. Darüber hinaus musste ein großes Aufnahme- und Registrierlager für Migranten evakuiert werden. Insgesamt wurden 629 Geflüchtete in Sicherheit gebracht. Laut dem Migrationsministerium sollen sie bis Entwarnung gegeben werden kann, in einer Sporthalle verweilen.

Ein schrecklicher Verdacht

Doch von Entwarnung war auch am Montagmoren (23. Juni) noch keine Spur – im Gegenteil sogar. Wie skai.gr berichtet, wurden um 06.05 Uhr eine neue Warnung für die Gebiete Resta und Agia Paraskevi Karyon ausgesendet. Urlauber und Bewohner werden aufgefordert sich in Richtung Hafen von Chios zu begeben. Andere Feuerwehreinheiten eilen bereits zur Hilfe, um die Flammen zu bekämpfen. Löschflugzeuge werfen über den betroffenen Regionen Wasser ab.

Weitere News:

Aufgrund der steigenden Temperaturen im Zuge der Erderwärmung werden Waldbrände Jahr für Jahr eine immer größere Gefahr. Schließlich breitet sich das Feuer oftmals innerhalb von Sekunden aus und die Einsatzkräfte brauchen meist Tage, um die Brände in den Griff zu kriegen. Umso schlimmer, dass die Behörden nach aktuellem Stand sogar von einer Brandstiftung ausgehen. Die Gute Nachricht: bislang gibt es keine bekannten Angaben zu Verletzten.