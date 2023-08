Urlaub an der Ostsee: Ungewohnter Anblick auf Usedom – Besucher würden das lieber nicht vorfinden

Ein Urlaub an der Ostsee soll in der Regel entspannend sein. Viele Touristen wollen einfach von dem sonst so stressigen Alltag abschalten und alle Sorgen über Bord werfen. Doch dieser Anblick auf Usedom sieht alles andere als entspannend aus…

In der Sommerzeit geht es für viele in den Urlaub an die Ostsee. Dort wollen Touristen dann abschalten oder einfach die Gegenden erkunden. Doch leider spielt das Wetter nicht immer so mit. So hinterließ am Montag (7. August) ein Sturm an den Stränden der Ostsee heftige Verwüstungen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Heilloses Durcheinander mitten am Strand

An einem Ostsee-Strand stieß Marina K. auf irre Szenen, die sie auch direkt mit den Küsten-Fans teilte. Das Sturmtief „Zacharias“ hinterließ auch am Strand in Warnemünde Chaos. Für Urlauber und auch für einheimische Strandbesucher dürfte der Anblick eher weniger schön gewesen sein.

Die Strandkörbe, die sonst von den Urlaubern belegt werden, sind in alle Richtungen gekippt. Unter ihnen sind zum Teil Löcher im Strandsand entstanden. „Strandkörbe noch müde“, scherzt ein Internet-User unter dem Foto, welches Marina K. in einer Gruppe für Ostsee-Liebhaber teilte. „Stürmische Zeiten“ oder „War wohl gestern ein Gläschen zu viel für die Strandkörbe“, heißt es weiterhin in den Kommentaren.

Strand-Mitarbeiter müssen Chaos beseitigen

Dass so ein Durcheinander nach einem Sturm auftritt, ist an der Küste natürlich nicht allzu ungewöhnlich. Jetzt haben die Strand-Mitarbeiter in dem Urlaubsort einiges zu tun, um das wilde Durcheinander zu beseitigen. Bei dem Wetter wird wohl sowieso den wenigsten zum Baden zumute sein. Die Chaos-Bilder vom Strand bekommst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.