Urlaub an der Ostsee: Gastronomen schlagen Alarm! HIER sind erste Konsequenzen nötig

Zu einem entspannten Urlaub an der Ostsee gehört für viele Touristen auch, die Küche in der Ferienunterkunft kalt zu lassen und stattdessen in einem Lokal essen zu gehen. Doch in den Ferienorten an der Ostsee zwingt ein Problem immer mehr Gastronomen in die Knie – welche Maßnahmen einige Restaurants jetzt schon ergreifen mussten, darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Ostsee: Restaurant geht drastischen Schritt

Lag während der Corona-Pandemie das kulinarische Geschäft an der Ostsee über rund eineinhalb Jahre brach, können sich die Restaurants und Bars in diesem Jahr nicht über ausbleibende Gäste beschweren – im Gegenteil, der Urlaub an der Ostsee ist vor allem bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Denn die wollen nicht nur die frische Meeresbrise, sondern auch die leckere Ostsee-Küche genießen.

Laut „MOIN.de“ müssen sie dafür aber zumindest in einem Lokal eine Einschränkungen hinnehmen. Das „Räucherhaus am Hafen“ in Ahrenshoop musste Selbstbedienung einführen, weil das Personal fehlt. „Wir wussten, dass wir über kurz oder lang Probleme kriegen werden, weil wir einige ältere Kollegen haben, die in Rente gehen. Und der junge Nachwuchs fehlt einfach“, erklärt die Inhaberin die angespannte Lage. Auch „Erdmann’s kleines Steakhaus“ in Scharbeutz leidet unter Personalmangel. Hier springt der Chef jetzt persönlich in die Bresche, arbeitet fünf Tage die Woche Vollzeit im Betrieb.

Urlaub an der Ostsee: Corona-Pandemie hat noch immer Folge

In Folge der Corona-Pandemie entschieden sich immer weniger Menschen für eine Ausbildung in der Gastronomie, dazu entschieden sich viele langjährige Angestellten während der Lockdowns zu einem Branchenwechsel.

Wie es bei unserem Partnerportal „MOIN.de" heißt, gibt es seit 2022 immerhin einen leichten Zuwachs bei den Angestellten im Gastrogewerbe, doch die Personallücke besteht weiterhin.