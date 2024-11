Urlaub auf dem Campingplatz: Absolutes No-Go – aber viele Gäste können es nicht sein lassen

„Urlaub, wir machen Urlaub. Denn nach all dem Regen will ich endlich Sonne sehen“, sang schon Sänger Ross Antony und wohl auch so mancher Fan. Doch nicht nur Schlagerfans, sondern auch Groß und Klein packen voller Vorfreude ihre Koffer. Dabei verzichten viele bereits auf das Flugzeug und setzen sich in das Zuhause auf vier Rädern.

+++ Urlaub auf dem Campingplatz: Urlauber aufgepasst! Wer nicht genau hinschaut, zahlt am Ende drauf! +++

Schließlich bietet so ein Wohnmobil viele Vorteile und ist auch ziemlich praktisch – sozusagen Hotel und Transportmittel in einem. Und wenn man nach stundenlanger Fahrt endlich auf dem Campingplatz angekommen ist, sorgt vor allem eine Kleinigkeit für viel Aufregung, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Camping: Aktivität sorgt für Zündstoff

Trotz der vielen Spielchen beim Autofahren sind viele froh, wenn sie ihren Stellplatz gefunden haben. Doch damit ist die Arbeit noch lange nicht getan: Nicht nur die Handbremse muss wieder angezogen werden, es muss auch der Strom an den Verteiler geklemmt und gekocht werden – dabei wird auch der Wunsch nach Entspannung immer größer.

+++ Urlaub auf dem Campingplatz: Knauser machen alles kaputt – das will keiner mehr hinnehmen +++

Zur richtigen Gemütlichkeit gehört für viele neben der Schachtel Süßigkeiten, dem Schlafanzug oder einem guten Wein auch der Fernseher. Doch diese Form von Ruhe ist für viele Camper auf einschlägigen Seiten ein großer Dorn im Auge.

„Verzichten komplett“: Diskussion wegen TV-Gerät

Viele finden das falsch und betonen: „Wir verzichten komplett auf TV!“ Doch ob nun der Fernseher läuft oder nicht, eines ist klar: Erholung und Urlaub liegt für viele in der Natur und im Miteinander. Ob abends der Fernseher läuft oder Spiele gespielt werden, bleibt jedem selbst überlassen, oder? Solange alle nett und freundlich sind, kann jeder seinen Urlaub genießen, wie er will.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Was die erfahrenen Urlauber sonst noch für die „richtige“ Camping-Erholung empfehlen, kannst du auf „MOIN.de“ nachlesen.