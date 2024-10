Urlaub auf dem Campingplatz: Knauser machen alles kaputt – das will keiner mehr hinnehmen

„Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied“, singt nicht nur SpongeBob Schwammkopf in der bekannten Kinderserie, sondern auch viele Campingfans. Kein Wunder, denn diese Urlaubsform erfreut sich immer größerer Beliebtheit – zumindest sagen das viele Statistiken. Schließlich ist die Übernachtung unter freiem Himmel für die meisten nicht nur ein romantisches, sondern auch ein nostalgisches Erlebnis.

Auch die „selbstbestimmte Urlaubsform im Freien ist heute besonders gefragt bei besser verdienenden Menschen, die sonst in ihr Arbeitsleben stark eingebunden sind“, betonte Martin Zöller, Mitarbeiter der Abteilung Touristische Services Camping beim ADAC, gegenüber der Welt.

Aber Verdienst und Finanzen sind ein gutes Stichwort – denn so ein Urlaub ist teuer und braucht allerlei Zubehör. Sparen ist hier falsch, das musste jetzt ein Camping-Neuling am eigenen Leib erfahren – er wurde ordentlich gerügt, wie MOIN.de berichtete.

Urlaub auf dem Campingplatz: Fragen-Kosten mit Folgen

Urlaub auf dem Campingplatz bedeutet für viele Freiheit, schließlich kann man (fast) überall sein eigenes Dach über dem Kopf aufschlagen. Doch zum Urlaubsgepäck gehören nicht nur Zelt und Heringe, sondern auch Campingkocher, Geschirr und vieles mehr. Dazu kommen noch Lebensmittel und eventuelle Kosten für den Campingplatz – also eine ganze Menge. Kein Wunder, dass man sich vorher erkundigen möchte, was so ein Urlaub kostet.

Diese Frage stellte sich auch ein Camping-Neuling und suchte Rat im Internet. Dabei stellte er die nachvollziehbare Überlegung an: „Welches monatliche Budget veranschlagt ihr im langfristigen Durchschnitt für Campingplatz-Übernachtungen?“ Doch mit der Antwort hatte er wohl nicht gerechnet, denn er wurde in der Luft zerrissen und ordentlich zurechtgewiesen.

Rüge und Kritik: Frage sorgt für Wirbel im Netz

Zumindest auf eine Antwort musste er nicht lange warten, denn viele Urlauber antworteten prompt auf seine Frage. Doch damit hatte er nicht gerechnet, denn statt einer Zahl gab es Tadel und Kritik. So schrieb ein User: „Camping mit Budget passt irgendwie nicht zusammen, zumindest nicht für mich“ – diese Meinung teilten zweifellos viele andere Profi-Camper. Und was die erfahrenen Urlauber sonst noch schrieben, kannst du auf MOIN.de nachlesen.

Und jetzt mal Butter bei die Fische – jeder hat mal mit Camping angefangen und jede Frage ist berechtigt. Da kann man schon mal ein Auge zudrücken und zur Not eben aus der Erfahrung lernen.