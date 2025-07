KI nimmt bald noch mehr Jobs weg – Tech-Insider sprechen unverblümt Klartext

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst in vielen Branchen angekommen. Sie verändert dabei nicht nur Arbeitsabläufe, sondern auch den Arbeitsmarkt. Immer mehr Firmen setzen auf Automatisierung, was Stellen kostet. Laut Tech-Chefs wird das in den nächsten Jahren sogar zunehmen.

Immer mehr Arbeitsplätze gehen an KI

Künstliche Intelligenz sorgt zunehmend für einen Jobabbau. Ford-Chef Jim Farley prophezeit, dass das in Zukunft drastischer zu spüren ist: „Künstliche Intelligenz wird die Hälfte aller Angestellten im Bürobereich ersetzen“, erklärte er in einem Interview. „Die KI wird viele dieser Menschen zurücklassen.“

Auch Amazon plant offenbar, deutlich mehr Jobs zu streichen. In einem Interview mit dem US-Sender CNBC nannte Amazon-Chef Andy Jassy KI als „die transformativste Technologie unseres Lebens“. Dazu betont er: „Mit jeder technischen Umstellung wird es weniger Menschen geben, die einige der Jobs machen, die durch die Technologie automatisiert werden“.

In einem Memo an die Belegschaft schrieb der Amazon-Chef in Bezug auf KI: „Es ist schwer zu sagen, wie sich dies im Laufe der Zeit auswirkt. Aber in den nächsten Jahren erwarten wir, dass dies unsere Gesamtbelegschaft reduzieren wird, da wir durch den umfassenden Einsatz von KI im gesamten Unternehmen Effizienzgewinne erzielen“.

Neue Jobs durch mehr Technologie?

Laut eigener Website beschäftigt Amazon circa 1,5 Millionen Mitarbeiter. Das milliardenschwere Unternehmen hat seit Anfang 2022 laut Layoffs.fyi fast 28.000 Stellen abgebaut. Jassy ließ allerdings nicht durchblicken, welche oder wie viele Amazon-Mitarbeiter von den Arbeitsplatzveränderungen durch KI betroffen sein werden.

Laut Jassy kann Künstliche Intelligenz aber auch eine Chance für neue Arbeitsplätze sein, vor allem in zwei Bereichen: „Wir werden mehr Leute im Bereich der KI und der Robotik einstellen. Und es wird auch andere Jobs geben, die wir im Laufe der Zeit einstellen werden, weil die Technologie eine höhere Position anstrebt.“