Urlaub mit KI planen – DIESEN Fehler solltest du nicht machen

Es ist ein Trend, der bereits jede Unternehmenssparte erobert und nun auch den Alltag eines jeden beeinflusst: KI ist einfach überall. Die verschieden Künstlichen Intelligenzen von ChatGPT bis Google Gemini können sogar bei der Urlaubsplanung behilflich sein, wenn nicht sogar alles übernehmen.

Wir haben den Test gemacht und ChatGPT einen Urlaub planen lassen. Dabei sind wir jedoch an die Grenzen der KI gestoßen. Welche das sind und mit wie du am besten mit der KI umgehen solltest, erfährst du hier in unserem Artikel.

Urlaub planen mit ChatGPT

Ich stelle meine Anfrage ganz offen an die KI: „Ich möchte einen Urlaub planen“, schreibe ich in das Chat-Feld. Und los geht es auch schon. ChatGPT fragt mich, wohin es gehen soll, wann und für wie lange, mit wem ich verreisen will, was mir wichtig ist, wie mein Budget ist und welche Unterkünfte ich bevorzuge. Ich entscheide mich für einen kurzen, romantischen Städtetrip zu zweit. Im Mai unter der Woche für drei Tage, am liebsten nicht zu weit weg, in einem gemütlichen Hotel mit Frühstück und etwas Wellness obendrauf.

Die KI liefert mir in Sekundenschnelle gleich drei Vorschläge: ein Wellnesshotel in Süddeutschland oder Österreich, einen romantischen Städtetrip nach Prag oder etwas mit einem Stadt-Land-Mix in Heidelberg, Bamberg oder Salzburg. Dazu gibt es auch ein paar Tipps, um bei der Buchung zu sparen: Frühbucherrabatte sichern, unter der Woche verreisen und für gut vernetzte Städte den Zug statt den Flieger nehmen.

Auf den ersten Blick hat sich ChatGPT hier sehr genau an meine Beschreibung gehalten. Als Nächstes will die KI mir konkrete Hotels vorschlagen und mir bereits die Buchungsinformationen raussuchen, bietet mir eine Pro-Contra-Liste für die Vorschläge an und will gleich ein romantisches Reiseprogramm planen. So weit, so gut.

Urlaub: Erste Hürden und Erfolge

Ich entscheide mich kurzerhand für Prag. ChatGPT erklärt mir auch gleich, dass diese Stadt viel romantischer ist, als ich denke und auch vergleichsweise günstig. Gebongt! Hotel- und Restaurantvorschläge werden mir unterbreitet. Die Hotels sind sehr unterschiedlich, von Standard bis hin zu pompös. Ganz meinen Geschmack trifft aber keines davon. Hier hätte ich wohl noch konkreter in meinen Angaben werden müssen.

Die Tipps für romantische Fotospots nehme ich aber gerne mit. Hier nimmt die KI auch meinen Wunsch nach Orten auf, die weniger touristisch besucht sind. Auch Restaurantvorschläge, die vor allem bei Einheimischen beliebt sind, zeigt mir die künstliche Intelligenz. Und das Reiseprogramm liest sich wie ein Traum: Besuch der Prager Burg, Spaziergang zum Petřín-Hügel, eine romantische Bootsfahrt…

Urlaub mit KI Buchen: Ein Fazit

Vieles macht die KI richtig. Sie kann dir Vorschläge unterbreiten, die dir selbst nie gekommen werden oder die dich Stunden der Recherche gekostet hätten. Sie gibt dir Tipps, nutzt gleich mehrere Quellen – darunter auch Reiseführer, Tripadvisor oder Touristeninformationen der Stadt und zeigt mir vor allem zentrale Hotels für den kurzen Städtetrip an. Doch es gibt auch Probleme.

Schnell hat ChatGPT meinen Wunsch nach einem budgetfreundlichen Urlaub aus dem Fenster geworfen und zeigt mir Hotels für 250 bis 400 Euro pro Nacht an. Hier ist es also wichtig zu betonen, was dir in deinem Urlaub wichtig ist und worauf du mehr Wert legst. Und dann treffe ich auch schon auf Wissenslücken bei der KI. Sie kann mir zum Beispiel nicht sagen, ob in meinem ausgewählten Hotel auch Massagen möglich oder Frühstück inbegriffen ist. Das muss ich dann selber nachsehen.

Zum Abschluss noch zwei wichtige Anmerkung zum Thema Preise. Wichtig ist es, hier gegenzuchecken. Denn wie ChatGPT selber anmerkt, kann die KI keine Echtzeit-Websuchen anbieten, sondern lediglich eine Einschätzung abgeben. Die tatsächlichen Preise für Hotels und Flüge können von den genannten abweichen. Wer da genauer sein will, muss sich ChatGPT Plus zulegen. Dann kann man auch auf aktuellere Informationen zugreifen.

Doch für einen ersten Test macht sich die KI ganz gut als Reiseberater. Ich würde sie nicht ausschließlich verwenden und immer alle Angaben noch einmal überprüfen. Doch vor allem für Unentschlossene wie mich, die noch gar nicht genau wissen, was sie unternehmen wollen, ist ChatGPT eine Quelle für Inspiration und stellt definitiv eine Zeitersparnis dar.