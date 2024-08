Urlaub an der Ostsee: Frau kehrt an Strand zurück – sie erwartet eine böse Überraschung

Wer in den Urlaub verreisen will, der muss nicht immer den Flieger oder weite Wege auf sich nehmen. Auch hierzulande lassen sich an den deutschen Meeren – der Ostsee und der Nordsee – traumhafte Zeiten verbringen.

Doch ob im Ausland oder auf deutschem Boden: Wenn eines für deutsche Urlauber nicht fehlen darf, dann ist es doch Komfort. Das dachte sich auch eine Touristin an der Ostsee, die sich einen der begehrten Strandkörbe gebucht hatte. Doch wenig später sollte sie der Schlag treffen und der Strandtag ein unheilvolles Ende nehmen, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ jetzt berichtet.

+++ Urlaub an der Ostsee: Restlos überfüllt! Touristen brauchen starke Nerven +++

Urlaub an der Ostsee endet in Ernüchterung

Ausgerechnet in Grömitz, wo zuletzt bereits die Strandkorb-Preise für Aufruhr sorgten, wollte sich die Ostsee-Urlauberin mal richtig was gönnen. In den kleinen Strandkabinen lässt sich auf dem integrierten Bett nicht nur wunderbar die Seele baumeln, sondern man kann auch seine Siebensachen praktisch verstauen. Dafür haben die Strandkörbe sogar eine eigene Vorrichtung zum Abschließen.

Auch interessant: Urlaub an der Ostsee: Zwei Frauen besuchen Küste – eine von beiden wurde nie wieder gesehen

Die nutzen Urlauber an der Ostsee gerne, um mal eben im Meer zu baden oder sich ein Getränk zu holen und sich keine Sorgen um ihre Kleidung und Strandaccessoires machen zu müssen. Für eine Touristin in Grömitz endete die Wiederkehr zum Strandkorb allerdings kürzlich im Schock. Denn jemand hatte sich daran laut „MOIN.de“ zu schaffen gemacht und ihre Strandmuschel geklaut!

Auch andere Ostsee-Urlauber sind fassungslos

Ihrem Unmut machte die Urlauberin im Netz Luft. Und schnell sollte sie hier Gleichgesinnte finden. Denn trotz der Abschluss-Vorrichtung an den Strandkörben scheinen diese nicht vor Diebstahl gefeit.

Weitere Nachrichten zum Thema:

Im Netz überwiegt die Fassungslosigkeit über die Strand-Diebstähle. Welche leidvollen Erfahrungen anderen Ostsee-Urlauber bereits machen mussten und ob es eine Lösung für das Problem gibt, das erfährst du in diesem Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ >>>.