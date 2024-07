Urlaub an der Ostsee: Restlos überfüllt! Hier wird es komplett voll sein

Na, das sieht für den Urlaub an der Ostsee nicht gut aus! Wer Urlaub an der Ostsee machen will, genießt das Meer, die Ruhe, die malerische Landschaft und auch das gute Essen. Doch jetzt warnt der ADAC, denn: Mit Bayern geht das letzte Bundesland in die Sommerferien. Heißt also: Am Wochenende sind alle irgendwo in Deutschland unterwegs.

Und gerade Richtung Ostsee wird es besonders schlimm, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Ein weiterer Grund sind Sperrungen, die besonders in der für den Urlaub so beliebten Sommer-Saison kurzfristig auftreten…

Urlaub an der Ostsee: Restlos überfüllt!

Hier bringt es wohl auch nichts, wenn man früher losfährt: Laut ADAC gibt es derzeit rund 1.230 Autobahnbaustellen. Sie alle führen zu „Behinderungen“. Als schlimmste Staustrecke sind u.a. die Fernstraßen zur und von der Ostsee aufgeführt. Auf der A23 gilt eine hohe Staugefahr.

Zwischen Hamburg und Flensburg wird es sich so richtig stauen, schon auf der Höhe von Stuttgart ist mit stockendem Verkehr zu rechnen, berichtet MOIN.DE weiter. Auch die A1 ist von Bremen über Hamburg komplett dicht mit Stau. Ebenfalls betroffen ist die A24 von Berlin nach Hamburg.

Der ADAC warnt: „In der Reise-Saison 2023 war das letzte Juli-Wochenende das mit Abstand staureichste von zwölf Reisewochenenden. Als letzte Bundesländer starten Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien. Aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rollt die zweite Reisewelle an“.

