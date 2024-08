Urlaub in Italien: Gefährliche Plage treibt ihr Unwesen – Touristen halten es im Wasser nicht mehr aus

Bei den aktuellen Temperaturen würde man den Urlaub in Italien am liebsten rund um die Uhr im Meer verbringen. Doch müssen Touristen dabei aktuell nicht nur eine schrumpelige Haut fürchten. Vielmehr könnte es zu schmerzhaften Verbrennungen führen, sollten sie sich ins Wasser wagen.

Denn vor allem an den Küsten Norditaliens grassiert zurzeit eine schreckliche Plage. Urlauber trauen sich gar nicht mehr an den Strand, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Urlaub in Italien bedroht durch Quallen

Was kann einem den Urlaub am Meer so richtig vermiesen? Nervige Touristen, schlechtes Wetter – oder auch ungebetene tierische Gäste. Vor allem im Wasser. Doch ausgerechnet jetzt geht eine Quallen-Plage um! Man kennt es auch von der Nord- und Ostsee, doch jetzt trifft es vor allem die Urlauber in Ligurien.

Hier sind bereits seit Mitte Juni Feuerquallen, sogenannte „Pelagia noctiluca“, im Wasser unterwegs. Die lila Plagegeister haben sich seitdem stark vermehrt und bedrohen mit ihrem Sekret absondernden Tentakeln die Urlaubsidylle.

Von Juckreiz bis Ausschlag, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen bis hin zu einem Schock – die Berührung mit den Tentakeln kann unschöne Reaktionen nach sich ziehen. Zudem kann der Kontakt mit den Nesseln der Quallen zu Hautverbrennungen führen. Die betroffenen Stellen sollten gesäubert und mit Eis gekühlt werden.

Urlaub in Italien: Fischer zittern

Tatsächlich stören die Tiere nicht nur Urlauber und Einwohner – auch die Fischer fangen immer mehr der Glibbertiere in ihren Netzen, während die Fische ausbleiben. „In 40 Jahren Fischerei habe ich so etwas noch nie erlebt“, zitiert die Morgenpost einen Fischer aus Ligurien. Er und seine Branchenkollegen müssten immer weiter hinausfahren, um den Quallen zu entkommen. Die Einbußen der Fischer treffen auch die regionale Gastronomie hart. Hier leben die Menschen von der Fischerei. Sie fürchten einen Einbruch des Restaurant-Geschäfts.

