Urlaub an der Ostsee: Touris schlagen Alarm – beliebter Ort mutiert zum „deutschen Mallorca“

Wer sich für einen Urlaub an der Ostsee entscheidet, der sucht in der Regel Ruhe und Entspannung. Party und Action verbinden die meisten Touristen nicht unbedingt mit der Ostsee – doch das könnte sich bald ändern.

Wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, soll in Grömitz an der Ostsee nämlich bald eine Art Dünenpark entstehen – neben Strand, Meer und frischer Brise könnte es dort dann auch Beachclub, sperriger Gebäudekomplex und Großveranstaltungen heißen. Eine Vorstellung, die nicht allen gefällt.

Urlaub an der Ostsee: Mega-Projekt geplant

Bereits seit 2017 stehen die Dünenpark-Pläne zur Diskussion – seitdem wurden sie diskutiert, konkretisiert und erweitert. Nachdem Fördermittel, Finanzierung und die Baugenehmigung geklärt waren, rückten im Sommer 2021 die ersten Bagger an.

„Wie es aussieht, wird zwischen Gosch Sylt und der Kaffeerösterei Torks kein Stein auf dem anderen bleiben, um Platz für unsere frischen Ideen zu schaffen“, heißt es auf der Website des Urlaubsortes an der Ostsee zu dem Projekt.

Es kamen auch schon einige Details ans Licht, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet. So soll der große Beachclub von Marc Altenburger und Thomas Jankowski betrieben werden – die Männer betreiben schon mehrere Bars und Kneipen in Hamburg, darunter die „Astra St.Pauli Brauerei“ und das „Coco Riviera“ an der Alster. Auch das „Krone Brauhaus“ in Lüneburg zählt zu ihren Projekten.

Urlaub an der Ostsee: „Muss denn alles auf Masse ausgelegt werden?“

Während sich Altenburger und Janowski auf den Beachclub, der im Sommer 2024 eröffnet werden soll, freuen, sehen das einige Ostsee-Fans in den sozialen Medien etwas anders.

„Schade, dass Görmitz immer mehr zum deutschen Mallorca mutiert“, findet etwa eine Frau. „Ich fand es gerade immer schön, dass es dort etwas beschaulicher zuging.“ Eine andere Görmitz-Begeisterte schreibt in den sozialen Medien: „Oh nein, wie schade. Muss den alles auf Masse ausgelegt werden?“

Weitere kritische Reaktionen kannst du im ganzen Artikel bei „Moin.de“ lesen.