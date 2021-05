Viele Menschen würden gerne wieder Urlaub an der Ostsee machen.

Urlaub an der Ostsee für Geimpfte möglich? Gericht fällt eindeutiges Urteil für ganz Mecklenburg-Vorpommern

Endlich wieder Urlaub an der Ostsee machen und den ganzen Corona-Stress für ein paar Tage hinter sich lassen – das würden viele Menschen nur zu gerne. Ist das etwa bald für Geimpfte möglich? Für Mecklenburg-Vorpommern wurde dazu jetzt ein Urteil gefällt. Und es ist eindeutig.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Am Meer die Seele baumeln lassen mit dem Sand zwischen den Füßen und einem leckeren Drink: Wenn bald wieder der Sommer kommt, wollen viele Menschen Urlaub an der Ostsee machen. Doch die aktuelle Corona-Krise macht alle Urlaubspläne zunichte. Ein Ehepaar wollte seine beiden Ferienwohnungen auf der Insel Usedom jetzt an Corona-Geimpfte vermieten.

Urlaub an der Ostsee: Antrag wurde abgelehnt

Doch laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald ist das nicht möglich. Einen entsprechenden Rechtsschutzantrag hat das Gericht abgelehnt. Das bestätigte Sprecher Heinz-Gerd Stratmann.

Die Ferienwohnungsbesitzer aus NRW waren bereits im Februar mit dem selben Vorhaben gescheitert. Bei ihrem neuen Versuch argumentierten sie damit, dass ein gewisser Anteil der Bevölkerung bereits geimpft wurde. Sie wollten eine Ausnahmegenehmigung für die Vermietung an geimpfte und von Corona genesene Menschen. Das hat das Gericht abgelehnt.

Urlaub an der Ostsee ist aktuell kaum möglich. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Urlaub an der Ostsee: Geimpfte und Genesene können das Virus weiter übertragen

Die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern verbieten es derzeit Besitzern von Ferienwohnungen diese für die Beherbergung von Gästen zu nutzen. Das Gericht verwies darauf, dass eine Impfung zwar eine Übertragbarkeit des Coronavirus einschränkt, Geimpfte und Genesene könnten das Virus aber weiterhin übertragen. Die rechtliche Bewertung könne sich eventuell ändern, wenn mehr Menschen geimpft sind.

Das Beherbergungs-Verbot bringt viele Hotels an der Ostsee in eine finanzielle Schieflage. Eine Familie hat deswegen einen wütenden Brief geschrieben und auf Facebook veröffentlicht. Worum es ging, kannst du HIER>>> erfahren. (cf mit dpa)