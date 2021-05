Urlaub an der Nordsee: Schreckliche Szenen am Deich auf Sylt! – „Ich habe auch Angst“

Schlimme Szenen am Deich! Zum Urlaub an der Nordsee gehört der Spaziergang am Deich nahezu untrennbar dazu. Der Wind in den Haaren, die klare Luft, das Grün – und plötzlich tritt man in die unscheinbaren Hinterlassenschaften der Schafe auf dem Deich...

Und genau jene Schafe befinden sich immer wieder in Gefahr. Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Nordsee: SIE können zu großer Gefahr für Schafe werden

In einem kurzen Clip, den eine Frau in einer Facebook-Gruppe gepostet hat, tapst ein kleines Lamm unbeholfen auf die Kamera zu. Dahinter steckt nicht etwa ein drolliges Video vom letzten Urlaub an der Nordsee, sondern der Clip hat einen ernsten Hintergrund. Denn immer wieder kommt es zu grausamen Szenen auf Sylt.

Urlaub an der Nordsee: „Ich habe auch Angst“, schildert das Lamm

Die Geschichte ist aus der Sicht eines Lammes erzählt. Das Jungtier schildert, dass es nun gemeinsam mit seinen Artgenossen auf den Deichen Quartier bezogen habe. Dort gefalle es ihnen gut. Doch: „Ich habe auch Angst“. Der Auslöser dafür sind frei laufende Hunde. „Es sollen schon viele meiner Artgenossen zu Tode gehetzt worden sein“, berichtet das kleine Lamm.

Urlaub an der Nordsee: Video über 1000-mal gelikt

Das Video sorgt für viele Reaktionen und wurde schon fast 300-mal geteilt. Bei „MOIN.de“ kannst du das Video finden und erfahren, was ein Schafhalter zu der Gefahr durch freilaufende Hunde für seine Tiere berichtet. (ms)

