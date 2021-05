Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Hotel richtet Wut-Botschaft an Ministerpräsidentin Schwesig – und stellt eine klare Forderung

Die Corona-Pandemie belastet viele Menschen sehr. Wie schön wäre es da zwischen all den Ängsten um die Existenz und der Gesundheit endlich mal wieder Urlaub an der Ostsee zu machen?

Doch ein entspannter Urlaub an der Ostsee ist kaum möglich. Auch die Hotelbetreiber vor Ort leiden unter den Lockdown-Bedingungen. Jetzt hat das „Strandhotel Ostseeblick“ in Heringsdorf einen ziemlich wütenden Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geschrieben. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Ostsee ist momentan kaum möglich. Ein Hotelbetrieb fordert von Manuela Schwesig eine Perspektive. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Urlaub an der Ostsee: Wutbrief einer Familie

Familie Wehrmann hat „Wut im Bauch“. Ihren Hotelbetrieb führen sie bereits seit 25 Jahren auf der Insel Usedom. „Wir haben 1996 mit 20 Mitarbeitern begonnen und stehen im Jahr unseres 25. Jubiläum bei einer Zahl von 65 festangestellten Mitarbeitern“, heißt es unter anderem in dem Brief auf Facebook.

Dabei kann die Familie kaum fassen, was sie von der Ministerpräsidentin hören mussten: „Im zweiten Jahr der Pandemie und nach den insgesamt fast sechs Monaten der behördlich angeordneten Betriebsschließungen, von Ihnen zu hören, dass es jetzt nur mit einem ‚Knallhart-Lockdown‘ funktionieren wird den Inzidenzwert in den Griff zu bekommen, ansonsten werde es im Sommer gar keinen Tourismus in MV geben.“

Urlaub an der Ostsee würde einigen Menschen in diesen Zeiten mit Sicherheit sehr gut tun. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

In Schleswig-Holstein ist in den ersten Orten Tourismus wieder möglich

In Mecklenburg-Vorpommern sind Urlaube noch nicht wieder erlaubt – während im Nachbarland Schleswig-Holstein in den ersten Orten der Tourismus langsam und vorsichtig öffnet.

