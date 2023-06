Urlaub an der Nordsee: Schock für Touristen! Hier müssen Urlauber jetzt richtig blechen

Beim Urlaub an der Nordsee die Seele baumeln lassen und entspannen: So stellen sich Touristen meist ihren Aufenthalt dort vor. Doch etwas Aufmerksamkeit sollten Urlauber trotz aller Entspannung an den Tag legen.

Für Touristen kann der Urlaub an der Nordsee nämlich schnell unerwartete Kosten mit sich ziehen, wenn sie unaufmerksam sind. Auf Sylt stößt das nicht gerade auf Begeisterungsstürme, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Jetzt geht es Freiparkern an den Kragen

In vielen Städten wird bereits so vorgegangen: Wer mit seinem Auto in die Stadt fährt oder zum Einkaufen vor einem Laden parkt, der muss sich ein Ticket ziehen. Wird das nicht getan, drohen häufig satte Bußgelder – und das wäre im Urlaub doch mehr als ärgerlich.

Auch in den Touristenhochburgen müssen Freiparker genau aufpassen. In Kampen zum Beispiel verlangt die Gemeinde seit dem 1. Mai 2023 Gebühren für Parkplätze, die sich in Strandnähe befinden. In den sozialen Medien stößt das auf heftige Kritik. „MOIN.DE“ hat bei den verantwortlichen Behörden mal nachgeforscht.

Urlaub an der Nordsee: Firma Easypark überwacht Stellflächen

„Der Kreis Nordfriesland übernimmt die gesamte Abwicklung der Bußgeldverfahren. Die Gemeinde Kampen erhält pro ‚Knöllchen‘ lediglich zwei Euro“,, erklärt der Tourismus-Service. „Also: Kein plötzlicher Reichtum der Gemeinde, dafür aber mehr Sicherheit für alle“, heißt es weiter.

Die Stellflächen auf Sylt werden von dem Unternehmen Easypark überwacht. Ein Sprecher erklärt, dass Easypark von der Gemeinde beauftragt worden sei. Die Firma selbst stelle nur ihren Service parat.

