Carmen will noch einmal Urlaub an der Ostsee machen – sie wird nie zurückkehren

Die Meeresluft schnuppern und die Alltagssorgen für einen Moment vergessen – für viele dürfte das ein echtes Highlight sein. Auch Carmen, eine 73-jährige Krebspatientin, möchte das noch einmal erleben. Sie wünscht sich einen Urlaub an der Ostsee machen, sei es auch ein noch so kurzer.

Deshalb wird sie von Kerstin und Christiane, zwei ehrenamtlichen ASB-Wunscherfüllerinnen abgeholt. Sie erfüllen Carmen einen ihrer letzten großen Herzenswünsche und begleiten sie an die Ostsee. Doch wie verlief das Ganze?

Carmen macht noch einmal Urlaub an der Ostsee

In einem Facebook-Beitrag geben die Mitarbeiterinnen Eindrücke von dem Tagesausflug: Als sie sie abholen, ist Carmen schon bereit zum Reisen und hat ihre Tochter zur Unterstützung dabei. Sie ist „wild entschlossen, heute einmal noch das Hospiz in Hildesheim hinter sich zu lassen, einen glücklichen Tag an der Ostsee zu verbringen, Freiheit zu verspüren“, heißt es in dem Post.

+++ Auch interessant: Urlaub an der Nordsee: Mann besucht beliebten Ferienort – und will sofort wieder heim +++

Das Team macht sich deshalb mit dem Mama-Tochter-Duo auf den Weg nach Travemünde. Schon auf dem Weg in ihren Mini-Urlaub schwärmt Carmen von der Natur und dem Meer. Denn gerade am Wasser fühle sie sich lebendig. So auch an diesem Tag. Die schwere Krebserkrankung, die sie sonst stark belastet, rückt dort für einen Moment in den Hintergrund.

+++ Passend dazu: Urlaub: Ihr erster Besuch an der Nordsee wird der letzte sein +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein Ausflug voller Dankbarkeit

Immer wieder zieht Carmen ihre Tochter liebevoll an sich, auch Kerstin und Christiane schließt sie herzlich in die Arme. Sie ist dankbar für ihren kleinen Urlaub an der Ostsee. Am Strand angekommen wird Carmen von Familie Seipel in Empfang genommen, welche sie an ihrer Strandkorbvermietung einladen. „In einem Strandbuggy darf sie Platz nehmen, und gemeinsam geht es hinunter ans Meer“, heißt es in dem Post.

Hier mehr lesen:

Im Wasser lässt sie ihre Füße ins Wasser baumeln und genießt ihren womöglich letzten Urlaub an der Ostsee. Zu guter Letzt gibt es einen Kaffee und ein Eis, bevor es erschöpft ins Hospiz zurückgeht.