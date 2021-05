Urlaub an der Nordsee: Eine Frau hat am Strand etwas Besonderes entdeckt. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Frau geht am Strand entlang – was das Meer angespült hat, ist kaum wiederzuerkennen

Wer Urlaub an der Nordsee macht und gerne am Strand entlang spaziert, wird schon öfter etwas Angespültes entdeckt haben. Doch wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, hat eine Frau in Sankt Peter-Ording nun etwas gefunden, was man so nicht so häufig sieht.

In einer Facebook-Gruppe teilte die Frau den Schnappschuss, der für Begeisterung sorgte. Die Einflüsse von der Nordsee sind unverkennbar.

Urlaub an der Nordsee: Allerhand wird angespült

„Angespült aus der Tiefe der Nordsee“, schreibt die Frau unter das Bild, das einen alten Schuh zeigt.

--------------------

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

------------------

Das Besondere: Er ist rundum mit allerhand Algengewächs aus der Nordsee bedeckt.

Foto: IMAGO / CHROMORANGE

+++ Urlaub an der Ostsee: Frau macht irre Entdeckung am Strand – „Schon etwas ekelig“ +++

Die Nordsee-Fans sind begeistert. „Wahnsinnig. Könnte ein neuer Modeschuh werden“, heißt es darunter zum Beispiel oder: „Das Meer hat ein Designerstück daraus gemacht.“

-------------

Weitere News von der Nordsee:

-------------

An welchen Film sich die Facebook-Nutzer bei dem Schuh erinnert fühlen, kannst du bei MOIN.de nachlesen.

------------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>

------------------------------

Auch eine andere Frau hat während ihres Urlaubs an der Nordsee einen Fund gemacht. Sie lief am Strand entlang und entdeckte eine „Leiche“. Plötzlich wurde ihr ganz anders. Hier die ganze Geschichte lesen>>> (cs)