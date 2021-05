Urlaub an der Nordsee: Die hohen Corona-Zahlen haben einen wichtigen Appell ausgelöst. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Sorge wegen der Corona-Zahlen – deshalb gibt es einen wichtigen Appell

Der Urlaub an der Nordsee ist seit diesem Monat wieder möglich. Sylt und der Kreis Nordfriesland gehören zu den touristischen Modellregionen und empfangen seit dem 1. Mai wieder Urlauber - unter strengen Auflagen.

Indes herrscht Sorge wegen der Corona-Zahlen in der Region. Deshalb gibt es nun einen wichtigen Appell - auch für alle, die Urlaub an der Nordsee machen. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Sorge wegen der Corona-Zahlen auf Sylt

Die Wählergemeinschaft von Sylt schrieb am Dienstag auf Facebook: „Wer die Entwicklung der letzten Tage aufmerksam verfolgte, musste feststellen, dass seit vergangener Woche die Zahl der nachgewiesenen Coronainfektionen sich verdoppelt hat – von 14 auf nunmehr 29.“ Und die Zahl der Personen, die in Quarantäne sind, sei von 100 auf fast 300 gestiegen.

Zugleich ergeben die Daten des Kreises Nordfriesland einen Rückgang der an Covid-19 erkrankten Personen - wenn auch ein minimaler Rückgang: Die Zahl sank am Mittwoch im Vergleich zum Vortag von 29 auf 28. „Eine infizierte Person weniger als gestern“, schrieb Sylts Bürgermeister am Mittwochabend bei Facebook.

Das ist die Insel Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Auf Anfrage von MOIN.DE wollte er sich jedoch nicht zu den Entwicklungen der Corona-Zahlen auf der Insel äußern und verwies auf den Kreis. Dessen Zahlen zeigen einen starken Anstieg der Menschen in Quarantäne, wobei Zweitwohnungsbesitzer, Gäste, Pendler etc. nicht berücksichtigt werden. „Trotz deutlicher Forderungen seitens der Politik und der Bürger werden uns nach wie vor diese Zahlen nicht mitgeteilt – es wurde aber zugesagt“, so die Wählergemeinschaft.

Urlaub an der Nordsee: Fahrzeuge werden auf einem Autozug über den Hindenburgdamm zur Nordseeinsel Sylt befördert. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Und so nahm die Zahl der Corona-Infizierten zuletzt ab, während die Zahl der Menschen in Quarantäne von Dienstag auf Mittwoch um 13 auf insgesamt 297 Personen anstieg. Die Insulaner sprechen schließlich von „dramatischen Steigerungen“, insbesondere bei den Quarantänefällen. Diese seien zum Glück lokalisierbar: Eine Grundschule, eine Kita und ein größeres Wohngebäude mit einer höheren Zahl von Wohnungen sowie zwei Fälle im Einzelhandel in Westerland.

Der Kreis Nordfriesland äußerte sich auf Anfrage zu der hohen Quarantäne-Zahl. „Das Infektionsgeschehen auf Sylt ist auf mehrere kleine lokale Ausbrüche zurückzuführen. Weil Schulkinder betroffen sind, ergeben sich in solchen Fällen häufig hohe Zahlen von Quarantänisierten, weil wir zum Beispiel an der St. Nicolai-Schule in Sylt gleich 127 Kinder auf einmal in Quarantäne nehmen mussten.“

Urlaub an der Nordsee: Wichtiger Appell an Öffentlichkeit

Die betroffene Grundschule bleibt daher bis Christi Himmelfahrt (13. Mai) geschlossen. Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel wandte sich dazu über Facebook mit einem wichtigen Appell an die Bürger: „Ich bitte dringend darum, dass die Quarantäneregeln konsequent eingehalten werden, auch wenn dies verständlicher Weise schwer fällt.“

Auch die Insulaner meldeten sich zu Wort: „Einmal mehr können wir nur immer wieder an alle – die Bürger, die Pendler, Zweitwohner, Gäste usw. – appellieren: Nehmt die Maßnahmen ernst, haltet Abstand, tragt Eure Masken und lasst Euch so oft wie möglich testen!“ Welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf die Modellregion Nordfriesland hat, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)