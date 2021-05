Urlaub an der Nordsee: Frau läuft am Strand entlang – als sie diese „Leiche“ sieht, wird ihr ganz anders

Sankt Peter-Ording ist als Ort für den Urlaub an der Nordsee bekannt. Aktuell ist wegen der Corona-Pandemie natürlich stillstand. Doch wer vor einigen Tagen als Urlauber am Strand entlang gegangen wäre, der hätte vielleicht einen kleinen Schock erlitten.

So erlebte es zumindest diese Frau, als sie am Stand eine „Leiche“ entdeckte. Regina Bücker lief am Strand des Urlaubsziels an der Nordsee entlang, als sie einen regelrechten Schreck bekam. Plötzlich fand sie einen vermeintlichen Tatort vor, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Doch hinter der Leiche und dem Ort des Verbrechens steckt etwas ganz anderes.

Urlaub an der Nordsee: Was ist nur passiert?

Polizei und Spurensicherung standen am Strand der Nordsee, am Boden lag eine Person. Doch umgebracht wurde sie nicht.

Dreharbeiten am Strand an der Nordsee. Foto: Privat

„Spätestens als die Leiche aufstand, war klar, dass es sich um Dreharbeiten handelt“, sagt sie MOIN.DE. In einer Facebook-Gruppe für Nordsee-Fans berichtet sie von dem Vorfall und teilt Bilder des „Tatorts“.

Das ist Sankt Peter-Ording:

Der Küstenort Sankt Peter-Ording liegt im Südwesten der Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein.

Sankt Peter-Ording ist in vier Ortsteile gegliedert: Böhl, Bad, Dorf (Süd) und Ording. Dort leben insgesamt 3.997 Menschen.

Nach den Übernachtungszahlen ist Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein das führende Seebad auf dem Festland.

2019 zählte der Küstenort 1.617.211 touristische Übernachtungen.

Sankt Peter-Ording hat als einziges deutsches Seebad eine eigene Schwefelquelle und trägt daher die Bezeichnung „Nordseeheil- und Schwefelbad“.

„Leichenfund am Ordinger Strand... dachten wir. Weiß jemand, was da grade gedreht wird?“, fragt Bücker. Um die Kommissare erkennen zu können, war sie leider zu weit weg. Näher konnte sie nicht gehen.

Urlaub an der Nordsee: Fans haben Vermutung

„Es ist einfach der beste Ort für einen Film. Egal, was für einer“, schreibe eine Nutzerin. Auch das Wetter spielte mit. Am Dienstag fegte Sturmtief Eugen über die Nordsee. Kommentar: „Da haben die sich ja den perfekten Drehtag ausgesucht.“

Aufgewirbelter Sand und tosende Wellen passen super zu einem Leichenfund. „Der arme Kerl war auch ganz blass. Bei dem ungemütlichen Wetter heute, da so lange rumliegen zu müssen“, schreibt Bücker über den Schauspieler der Leiche.

Was genau in Sankt Peter-Ording an der Nordsee gedreht wurde, ist bisher nicht bekannt. Doch die Fans haben eine starke Vermutung. Worauf sie tippen liest du bei MOIN.DE. (ldi)