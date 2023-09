Urlaub an der Nordsee: Diese „bedrohliche“ Aussicht am Strand beunruhigt Besucher

Wer seinen Urlaub an der Nordsee verbringt, der hofft auf bestmögliches Wetter – vor allem im Spätsommer beziehungsweise Frühherbst. Um diese Jahreszeit ist es oft noch angenehm mild. Doch was ein Mann erst kürzlich am Himmel beobachtete, versetzte Touristen ganz schön in Angst.

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, unternahm ein Mann einen Strandspaziergang an der Nordsee, genauer in Cuxhaven. Er begab sich zum Duhnen Strand. Und bei dem Anblick dort wurde ihm angst und bange. Er griff sofort zum Handy, nahm ein Foto auf. Später teilte er es in einer Facebook-Gruppe mit anderen Nordsee-Liebhabern, darunter auch viele, die bereits einen Urlaub an der Nordsee verbracht haben.

Mächtige Wolkenfront am Nordsee-Himmel

Doch was ist auf dem Bild zu sehen? Am Himmel breitet sich eine mächtige, schwarze Wolkenfront aus. In dem Moment scheint eine drückende Stille zu herrschen. Während Michael, so der Name des Mannes, den zunehmend düsteren Himmel betrachtete, konnte er die ungezügelte Kraft der Natur förmlich spüren.

Die Aussicht war für ihn „beängstigend, weil die Wetterphänomene im Moment so unberechenbar sind. Wenn man so eine gewaltige schwarze Wolkenfront sieht, ist das schon beängstigend“, verriet er gegenüber „MOIN.DE“.

Facebook-User diskutieren über Foto von der Nordsee

Und in der Facebook-Gruppe, in der Michael das Foto postete, stieß der Beitrag auf große Resonanz. Diese Aussicht ist für viele ungewöhnlich und „faszinierend“, einige fanden die Szene aber auch „bedrohlich“, während andere die Schönheit sahen. Besonders für Urlauber ist dieses Wetterphänomen überraschend. Eine dunkle Wolkenfront ist im Sommer doch eher ungewöhnlich.

Das Foto, welches Michael am Strand geschossen hat, findest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zum Artikel.