Paar will ein letztes Mal Urlaub an der Nordsee machen – es ist ein Abschied für immer

Noch einmal Urlaub an der Nordsee. Noch einmal mit Ehemann Bernd nach Büsum fahren. Noch einmal mit Meerblick ein leckeres Fischbrötchen genießen. All das wollte Christiane unbedingt noch einmal erleben.

Ein Auftrag für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, sterbenskranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Also machten sich die Mitarbeiter Nicole und Hans-Rudolf gemeinsam mit Christiane und Bernd auf an die Nordsee-Küste, um der Frau diesen letzten Urlaub zu ermöglichen.

Paar will ein letztes Mal an die Nordsee

Das Wetter spielte schonmal mit: Bei strahlendem Sonnenschein holte das Wünschewagen-Team Christiane und Bernd ab – und auf ging es nach Büsum.

„Christiane wusste genau, was sie machen wollte“, schreibt Wünscheerfüllerin Nicole auf Facebook – und zählt auf: „Eis essen, die Einkaufsstraße entlang bummeln und Postkarten kaufen.“ Volles Programm also. Und das wurde auch direkt in Angriff genommen. Aber natürlich ganz ohne Stress. Während des sommerlichen Stadtbummels an der Nordsee „konnte man Christianes Glück förmlich spüren“, erinnert sich Nicole.

Mehr News:

Weiter schreibt sie: „Am Wasser sitzend, schwelgten wir in Erinnerungen an frühere Urlaube. Geschichten wurden erzählt, es wurde viel gelacht und die Zeit schien stillzustehen. Diese Momente des gemeinsamen Erinnerns und Erzählens waren unbezahlbar.“

Christiane bekommt ihren großen Wunsch erfüllt

Doch dann – pünktlich zur Mittagszeit – folgte endlich das lang ersehnte kulinarische Highlight des Tagesausflugs: das Fischbrötchen! „Alle hatten Hunger, und es schmeckte herrlich frisch und lecker“, berichten die Wünscherfüller. „Das Lächeln auf Christianes Gesicht verriet, dass dieser einfache Genuss für sie von unschätzbarem Wert war.“

Am Meldorfer Hafen traf man sich dann noch mit Christianes Familie auf eine nette Runde Kaffee und Kuchen. „Es war ein friedlicher, harmonischer Nachmittag, und wir zogen uns etwas zurück, um der Familie Zeit für sich zu geben“, schreibt der Wünschewagen in seinem Bericht.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Christiane genoss die Sonne an der Nordseeküste, kaufte sich einige Büsum-Postkarten – und machte sich dann mit glücklich, zufrieden und gesättigt mit dem Wünschewagen-Team auf den Heimweg.

Ein rundum gelungener Ausflug, um Christianes letzten großen Wunsch zu erfüllen. „Die Erinnerungen an diesen Tag werden noch lange nachklingen“, ist sich Wünschewagen-Mitarbeiterin Nicole sicher.