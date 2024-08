Urlauber an der Ostsee in Sorge – giftige Schlangen am Strand entdeckt

Wer an einen Urlaub an der Ostsee denkt, der hat wahrscheinlich direkt die atemberaubende Natur vor Augen: Traumhafte Dünenfelder, die wunderschönen Sandstrände auf Usedom, die markanten Steilküsten auf Rügen – und vielleicht verirrt sich auch mal eine Robbe in die Nähe des deutschen Festlands.

Giftige Reptilien wie Schlangen haben dabei aber wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Spaziergänger in der Gegend rund um das Ostee-Heilbad Graal-Müritz (Kreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern) machten aber kürzlich einen solchen beunruhigenden Fund, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Giftschlangen am Strand

Die Rede ist von Kreuzottern. Moment mal – sind das nicht ungefährliche Reptilien, die man überall in Deutschland findet?, wird jetzt der ein oder andere fragen. Nicht so ganz. Denn das Gift der Kreuzotter ist tatsächlich dreimal so wirksam wie das Gift der gefürchteten Klapperschlange.

Kreuzotter-Sorge am Ostsee-Strand (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Dass ein Kreuzotter-Biss für Menschen im Regelfall nicht tödlich ist, liegt lediglich daran, dass diese Gattung nur maximal 18 Milligramm des Giftes pro Biss produzieren kann. Für einen gesunden Menschen wird es erst ab einer vielfach höheren Dosis kritisch. Normale Symptome nach einem Kreuzotter-Biss können in Form von Schmerzen, Schwellungen, einer Verfärbung der Haut oder einer Blasenbildung rund um die Bissstelle auftreten. Im schlimmsten Fall sind aber auch Bauchschmerzen, niedriger Blutdruck mit hohem Puls oder Atembeschwerden, Krämpfe oder gar Bewusstlosigkeit möglich.

Kreuzotter-Angst an der Ostsee

Die Urlauber sind also gewarnt – und entsprechend beunruhigt waren einige von ihnen, als sie bei einem Strandspaziergang von Graal-Müritz in Richtung Dierhagen eine etwa 20 Zentimeter lange Baby-Kreuzotter entdeckten. Und das gleich mehrfach. Die große Sorge: In der Nähe könnte es ein Nest mit einer Mutterschlange und weiteren Jungtieren befinden.

