Urlaub an der Nordsee: Reisende darüber völlig frustriert – dabei sind sie selbst schuld

Von wegen Entspannung im Urlaub an der Nordsee! Viele Küstenliebhaber freuen sich auf den Strand, das Rauschen der Wellen, leckere Meeresspezialitäten zum Essen. Viel mehr braucht es ja auch nicht. Doch eines ärgert dann doch ziemlich viele im Urlaub an der Nordsee.

In beliebten Nordsee-Orten gibt es nämlich Versorgungs-Engpässe und geschlossene Ladentüren. Und das sorgt für Frust. Dabei verursachen viele Urlauber die Probleme selbst, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Reisende auf 180

So erzählt eine Urlauberin auf Facebook von ihren Erfahrungen in Cuxhaven. „Bin erstaunt“, schreibt sie zunächst. Was folgt, ist eine heftige Debatte. Denn gegen 18 Uhr will die Frau vor Ort nur noch geschlossene Läden gesehen haben. Und selbst Restaurants seien um 21 Uhr dicht, dazu noch Discounter und Supermärkte wie Aldi, Edeka und weitere, berichtet MOIN.DE.

Die Straßen seien am Abend bereits „wie ausgestorben“. Auch andere Urlaubsorte an der Nordsee wie Langeoog wurden schon zum „Altersheim“ erklärt. Eine andere Urlauberin pflichtet bei, schreibt von „zu hohen“ Preisen auf der Insel.

Dabei liegt das Problem nicht „nur“ in gestiegenen Energiepreisen und Inflation. Warum die Urlauber selbst Schuld an dieser Misere sind und was man gegen die nächtliche Flaute tun könnte, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.