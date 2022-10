Urlaub an der Nordsee: Diese Insel hütet ein bizarres Geheimnis – Touristen voller Angst

Ein Urlaub an der Nordsee soll vor allem eins sein: So angenehm wie möglich. Vom Alltag abschalten, all die Ängste und Sorgen hinter sich lassen.

Doch wenn du in der Zeit zwischen dem 5. und 6. Dezember im Urlaub an der Nordsee weilst, solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Auf Borkum geht es dann wild zur Sache, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Auf Borkum wird der Klaasohm gefeiert

Die Menschen auf der Insel feiern ein Fest, welches dir garantiert das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Alte Riten, gruselige Tierkadaver und Gewalt. Männer hüllen sich in Kostüme, verziert mit Schweineköpfen, Möwenflügeln und ausgestopften Robbenbabys. „Jäger“ gehen auf die Suche nach jungen Frauen, um sie mit Kuhhörnern zu schlagen – das ist der sogenannte Klaasohm.

Urlaub an der Nordsee: Ein Fest sorgt für große Angst bei den Touristen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / imagebroker

Urlaub an der Nordsee: Touristen wegen Fest in Sorge

Klaasohm ist ein Brauch auf Borkum. Er geht wahrscheinlich auf die Zeit der Walfänger zurück und wird in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember gefeiert.

„MOIN.DE“ hat nachgefragt: Wie stehen Besucher zu dem archaischen Brauch? Viele Touristen sind in Sorge. Es macht das Gerücht die Runde, dass beim Klaasohm selbst vor Zuschauern nicht zurückgeschreckt wird.

Urlaub an der Nordsee: Kurgäste mussten Schläge einstecken

Es finden sich viele Berichte von Kurgästen, die offenbar Schläge kassierten. Da geht die Angst um. Wer will schon verprügelt werden?

Grölend und schreiend rasen sie am Nikolaustag über die Insel. Frauen berichten davon, dass sie lieber in der Ferien-Wohnung geblieben sind.

Urlaub an der Nordsee: Touristen beim Klaasohm nicht erwünscht

Eine Insel-Kennerin stellt klar: Der Klaasohm ist ein Fest nur für Borkumer. Touristen sind nicht gerne gesehen.

