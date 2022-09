Urlaub an der Nordsee: Beliebtes Lokal macht Schluss – Menschen sind entsetzt

Urlaub an der Nordsee ist durch die Corona-Pandemie nochmal beliebter geworden. Doch auch wenn nach dem Ende der Lockdowns viele Menschen wieder in die attraktive Urlaubsregion gefahren sind, setzt sie vielen Lokalitäten weiter zu. Hinzu kommt noch die Inflation mit steigenden Preisen.

So geht es jetzt auch einem Lokal, das wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation seine Pforten für immer schließen wird. Urlauber an der Nordsee werden sich also künftig auf andere Geschäfte beschränken müssen.

Urlaub an der Nordsee: Lokal macht für immer dicht

Wenn ein Lokal einfach nicht genug Geld abwirft, bleibt den Besitzern oft nichts anderes, als es früher oder später zu schließen. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, ereilt dieses Schicksal nun auch das „Ankerherz“ in Bremerhaven. Ende des Monats soll für das Geschäft in den „Havenwelten“ Schluss sein. Bisher hatte es für einige Urlauber zum absoluten Pflichtprogramm gehört.

Über das Aus des Lokals informierte der Besitzer selber über Facebook. „Es fällt uns wirklich schwer, diesen Post zu schreiben“, hieß es am Anfang des Posts. Auch wenn die Besitzer das Lokal von Beginn an ins Herz geschlossen hätten, bliebe ihnen leider keine Alternative.

Urlauber an der Nordsee müssen künftig auf ein Lokal verzichten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Urlaub an der Nordsee: Lokal macht Schluss

Der Laden hatte von Beginn an Probleme. Er eröffnete pünktlich zum ersten Corona-Lockdown – und auch nach den Lockdowns konnte das Lokal nie die erhofften Umsätze einfahren. Die Schließung ist alternativlos, der Laden macht „wirtschaftlich einfach keinen Sinn“, wird auf Facebook klargestellt.

Für die Fans des Lokals ist das selbstredend ein harter Schlag. Viele sprechen den Besitzern unter dem Facebook-Post in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus. „So schade für den kleinen Laden“, schrieb eine ehemalige Kundin. Doch Kunden bleibt immerhin ein kleines Trostpflaster, was genau es damit auf sich hat, erfährst du auf „MOIN.DE„.