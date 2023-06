Müssen sich Touristen bei ihrem Urlaub in Ägypten jetzt besonders in Acht nehmen? Am Donnerstag (8. Juni) kam es zu einem tödlichen Hai-Angriff auf einen Mann, der im Roten Meer schwamm.

Der jüngste dramatische Vorfall und die Vergangenheit zeigen, dass der Urlaub in Ägypten stets eine Gefahr mit sich bringt.

Urlaub in Ägypten: Schreckliche Szenen am Strand

Die tödliche Attacke ereignete sich an der Küste des beliebten ägyptischen Badeortes Hurghada, als ein Mann aus Russland im Roten Meer eine Erfrischung suchte und stattdessen sein Leben verlor. Andere Strandbesucher schildern laut „Daily Mail“ dramatische Szenen – so habe der 23-Jährige vom Wasser aus nach seinem Vater gerufen, als das Raubtier begann, ihn im Wasser zu jagen.

Der Russe versuchte noch zu fliehen, als der Hai ihn umkreiste, bevor er den Angriff startete und den Körper seines Opfers teilweise fraß. Andere Menschen am Strand – inklusive des Vaters des Getöteten – konnten nur entsetzt zuschauen.

„Der Angriff eines Tigerhais auf einen Strandbesucher führte zu dessen Tod“, bestätigte das ägyptische Umweltministerium das Drama am Donnerstag über Facebook. Man habe sofort reagiert und den Hai eingefangen, da das Tier „auffälliges Verhalten“ gezeigt hatte, das schließlich zu dem brutalen Angriff geführt hatte.

+++ Urlaub in der Türkei endet im Höllentrip für Deutsche – „So etwas Fürchterliches noch nie erlebt“ +++

Der tote 23-Jährige war laut russischer Medien nicht als Tourist vor Ort, er war vor einigen Monaten dauerhaft nach Ägypten gezogen.

Urlaub in Ägypten: Viele Haie im Roten Meer

Das Rote Meer ist ein beliebtes Urlaubsziel in Ägypten, obwohl es dort viele Haie gibt und es immer wieder zu Angriffen kommt. Im Juli letzten Jahres waren eine Frau aus Österreich und eine Rumänin bei einem Hai-Angriff an der Küste von Hurghada getötet worden. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien durch das Raubtier, 2015 ein Deutscher und 2010 eine Deutsche auf die gleiche Art.

Mehr Nachrichten:

Trotz der schockierenden Vorfälle sind Angriffe auf Menschen in den für Badende zugelassenen Bereichen vergleichsweise selten, wenn man bedenkt, wie viele Touristen in dem Küstenort in Ägypten täglich im Wasser sind.