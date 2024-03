Urlaub auf Mallorca: Schock am Strand – Touristen können es nicht fassen

Die spanische Insel Mallorca gilt als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Ob Partygänger, die sich täglich am Ballermann vergnügen, oder Aktivurlauber, die lieber wandern und die Natur erkunden – Mallorca hat für jede Art von Urlaub etwas zu bieten. Diese Vielfalt macht die Insel so beliebt.

Die langen Sandstrände und das blaue Meer bieten zudem viel Raum für erholsame Sonnenstunden. Doch ausgerechnet jetzt gibt es schlechte Nachrichten für Touristen. Ein Preis-Schock steht bevor!

Urlaub auf Mallorca: Liegestühle deutlich teurer

Urlauber reisen mit Koffer nach Mallorca, doch ein Sonnenschirm und eine Liege passen bei den meisten nicht ins Gepäck. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, diese direkt am Strand gegen eine Gebühr auszuleihen. Doch diese Gebühr wird ab der kommenden Saison nicht mehr so gering ausfallen wie bisher. Ausgerechnet an einem der beliebtesten und auch längsten Sandstrände der Insel, dem Strand von Alcúdia, wird an der Preisschraube gedreht.

Bislang mussten Urlauber 6,50 Euro zahlen, um einen Tag lang Liege und Sonnenschirm am Strand nutzen zu können. Damit ist jetzt endgültig Schluss: Die Gebühren steigen um 40 Prozent. Statt 6,50 Euro werden ab Saisonbeginn 9,10 Euro pro Tag fällig, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Für Touristen könnte das zu einem echten Preis-Schock führen, doch die Insel hat ihre Gründe für diese massive Preiserhöhung.

Aktueller Preis „nicht ausreichend“

Bürgermeisterin Fina Linares (PP) erläuterte, dass der aktuelle Tarif bereits 2016 festgelegt und seitdem nicht geändert wurde. „Der aktuelle Preis ist nicht ausreichend“, stellt sie klar. Außerdem seien Kosten wie die Entfernung von Sand oder außerordentliche Reinigungsleistungen im bisherigen Preis nicht berücksichtigt worden

Wer im nächsten Urlaub auf Mallorca also zu zweit den Strand von Alcúdia aufsucht, bezahlt nicht mehr 13 Euro pro Tag für zwei Liegen sondern ganze 18,20 Euro für zwei Liegen und einen Schirm.