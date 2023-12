Twitter-Konkurrent kommt – bald ist es so weit

Ein neuer Kurznachrichtendienst soll in Europa an den Start gehen. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk träumen viele Nutzer von einer Alternative. Schon die Umbenennung in „X“ ging vielen auf den Zeiger, dann folgte auch noch die kostenpflichtige Premium-Variante (wir berichteten).

Seither verliert die Plattform immer mehr Nutzer. Kein Wunder, dass die Konkurrenz ihre Chance wittert. Doch auch der alternative Kurznachrichtendienst, der nun noch im Dezember in Europa durchstartet, stammt aus der Feder eines Moguls wie Twitter-Käufer Musk.

Das Meta-Business rund um Mark Zuckerberg hat den Vorsprung bereits gewagt. Nach Facebook, Whatsapp und Instagram will der Social-Media-Anführer nun auch seinen eigenen Kurznachrichtendienst starten. In anderen Ländern gibt es „Threads“ bereits.

Bei der Einführung am 15. Juli 2023 verhinderten allerdings die neuen EU-Digitalgesetze, dass Meta Threads auch dort anbieten konnte. Nun soll es jedoch schon sehr bald so weit sein. Laut einem mysteriösen Countdown auf der Webseite bereits am 14. Dezember um 12 Uhr.

„Threads“ jetzt auch in der EU

Wie auch schon zwischen Facebook und Instagram soll es auch zu Threads die Nutzerdaten automatisch verknüpft werden. Laut dem „Wall Street Journal“ könnte es innerhalb der EU jedoch angepasste Funktionen geben. Zum Beispiel könnten Nutzer optional nur lesen und nichts teilen.

Grundsätzlich kannst du bei Threads Texte, Fotos und Videos teilen – die Länge beträgt hier entweder 500 Zeichen oder fünf Minuten. Das ist deutlich mehr als bei „X“ (vormals Twitter) bisher möglich ist – zumindest bei der kostenlosen Variante.