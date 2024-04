Formel 1: Fahrer ist jetzt HIER zu finden – „Es ist offiziell“

Oscar Piastri ist einer der Shootingstars in der Formel 1. In seinem ersten Jahr in der Königsklasse des Motorsports fuhr er auf Anhieb aufs Podium und auch in Jahr zwei liefert der Pilot von McLaren starke Auftritte ab.

Seine Anhängerschaft in der ist in den letzten Monaten rapide gewachsen. Seinen neu gewonnen Ruhm will Oscar Piastri nun offenbar nutzen: Der McLaren-Pilot ist jetzt auf der Social-Media-Plattform Tiktok zu finden, wie er selbst verkündete.

Formel 1: Piastri ist jetzt Tiktok-Star

„Es ist offiziell“, schrieb Oscar Piastri bei „X“ und teilte dazu sein erstes Video auf Tiktok. Piastri selbst schaut in die Kamera und sagt: „Hey Tiktok“. Danach gibt’s einige kurze, zusammengeschnittene Clips aus seinem Leben. Zu seinem ersten Video schreibt er: „Was geht Tiktok, bin ich spät dran?“.

+++ Formel 1: Vettel-Hammer? Bericht lässt aufhorchen +++

Innerhalb von gerade einmal 17 Stunden hat das erste Video von Piastri schon über 285.700 Aufrufe und über 105.800 Likes. Seine Followeranzahl liegt schon bei 111.900 – Tendenz steigend. Bei den Fans kommt die Nachricht von Piastris Einstieg bei Tiktok natürlich super an: „Wir haben darauf gewartet“, schreibt ein Fan und zahlreiche Anhänger begrüßen ihn auf der Plattform. Sie freuen sich schon auf Challenges und Tänze mit Teamkollege Lando Norris.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Piastri mischt die Formel 1 auf

Schon vor seinem Aufstieg in die Formel 1 sorgte Piastri für großen Wirbel. 2022 war er Test- und Ersatzfahrer bei Alpine – und der Rennstall ging auch davon aus, dass er 2023 dann das feste Cockpit übernehmen würde, machte die Rechnung aber ohne den Australier.

Nach dem Alpine bekannt gab, dass Piastri 2023 für sie fahren würde, dementierte er das selbst bei Twitter und ließ den Rennstall damit komplett auflaufen. Kurze Zeit später verkündete McLaren die Verpflichtung des australischen Rennfahrers. Den Rechtsstreit verlor Alpine.

Das könnte dich auch interessieren:

Inzwischen fährt er seit anderthalb Jahren für McLaren und macht seine Sache richtig stark. In seiner ersten Saison fuhr er seinen ersten Podestplatz ein und feierte im Sprint von Katar sogar seinen ersten Sieg.