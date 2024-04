Formel 1: Vettel-Hammer? Bericht lässt aufhorchen

In der Formel 1 ist das Fahrer-Karussell schon extrem früh in der Saison mächtig in Gang. Zahlreiche Verträge laufen aus, viele wichtige Cockpits könnten frei werden. Die Gerüchte brodeln schon seit Wochen.

Neben den aktuellen Formel-1-Fahrern wird dabei auch immer wieder der Name Sebastian Vettel genannt. Ein Comeback schloss er zuletzt nicht mehr komplett aus. Jetzt könnte Vettel plötzlich ein Kandidat bei Audi werden.

Formel 1: Vettel vor Comeback?

Bei Mercedes wird 2025 ein Cockpit frei. Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari, einen Nachfolger haben die Silberpfeile noch nicht gefunden. Max Verstappen gilt als der Top-Kandidat. Ob Mercedes ihn aber von Red Bull loseisen kann, steht in den Sternen.

Ein weiterer Kandidat ist Carlos Sainz – und genau der könnte für Sebastian Vettel damit eine Türe öffnen. Der britische Ableger von Sky spekuliert jetzt nämlich, dass ein Wechsel von Sainz zu Mercedes Sebastian Vettel zum Top-Kandidaten bei Audi machen könnte.

Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein, übernimmt den Rennstall sauber. Leiter des Projektes ist Andreas Seidl, Sainz‘ ehemaliger Teamchef bei McLaren. Damit gilt er bislang als der Favorit auf ein Cockpit bei Sauber. Ob der Spanier allerdings dieses neue Projekt mit angehen will oder lieber zu einem der Top-Teams Mercedes und Red Bull wechselt, ist fraglich.

Vettel zu Audi?

Sollte Sainz sich gegen Sauber entscheiden und stattdessen beispielsweise zu Mercedes gehen, könnte der Weg für Sebastian Vettel freiwerden. Audi hat großes Interesse daran einen deutschen Fahrer ins Auto zu setzen – und die Anzahl derer ist inzwischen stark begrenzt.

Mick Schumacher, Nico Hülkenberg und eben Sebastian Vettel wären die einzigen drei Kandidaten, die ernsthaft infrage kommen würden. Mit Vettel würde man zusätzlich noch eine enorme Strahlkraft und Erfahrung für sich gewinnen – für den Start in der Formel 1 sicher keine schlechte Wahl.