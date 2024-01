Hund erlebt wahren Horror – Tierheim Essen bestürzt: „Bricht uns das Herz“

Immer wieder bekommt das Tierheim Essen Hunde oder Katzen, die eine schwere Zeit hinter sich haben. Die kleinen Vierbeiner sind oft von bewegenden Schicksalen gezeichnet. Die oberste Priorität für den Tierschutzverband in solchen Fällen: Ein neues Herrchen oder Frauchen für den Hund oder die Katze zu finden.

So ist es auch bei Hündin Lilly. Die kleine Vierbeinerin ist erst seit kurzem im Tierheim Essen. Die letzten Wochen waren für Lilly alles andere als einfach. Von einem schönen Hundeleben ist jetzt nicht mehr viel übrig.

Tierheim Essen: „Lilly hat alles verloren“

Für viele Menschen ist der Hund ein festes Familienmitglied. Oft wird er auch genauso so, oder gar noch besser, behandelt. So war es auch bei Lilly, die für ihr Herrchen alles war. Die 14-jährige Hündin hatte ein schönes Hundeleben und musste nichts missen – bis ihr Besitzer vor Kurzem verstarb.

Nun ist sie bei den Tierfreunden in Essen, die nun in einem emotionalen Facebook-Post ein neues Herrchen für die kleine Russell-Hündin suchen. „Wenn die kleine Hundewelt zusammenbricht, bricht es auch uns das Herz. Lilly hat alles verloren, ihren geliebten Menschen, die gewohnte Umgebung und alle Rituale, die sie mit ihrem Herrchen hatte. Lilly hatte den Status einer Prinzessin und kann gar nicht verstehen, dass sie nun eine von vielen ist“, heißt es in dem Beitrag.

++ Hund in Essen geht brutal auf Baby los – die Reaktion des Halters schockiert ++

„Sie hatte wirklich alles und wurde gehegt und gepflegt wie es nur eben ging. Jetzt ist Herrchen verstorben und Lilly trauert sehr. Mit ca. 14 Jahren ist sie auch nicht mehr die jüngste, aber für ihr Alter noch recht fit. Wir haben sie tagsüber schon im Büro einquartiert; das nimmt ihr die Trauer aber nur bedingt“, so das Tierheim Essen weiter.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Suchen endgültiges Zuhause“

Nun möchte der Tierschutzverein aus dem Ruhrgebiet Lilly schnellstmöglich wieder zu den passenden Menschen bringen und das Hunde-Glück für Lilly wieder zurückholen. „Wir suchen händeringend eine Pflegestelle oder ein endgültiges Zuhause für die entzückende Hündin. Am besten einen Platz, wo Lilly nicht alleine bleiben muss, denn das kann sie gar nicht, so wirklich gar nicht, auch keine 10 Minuten“, schreibt das Tierheim Essen.

Weitere News:

In den Kommentaren unter dem Post versammeln sich viele Hundefreunde. Einige bieten ihre Hilfe an, versprechen, den Post zu teilen. Doch ein Herrchen ist Stand jetzt wohl noch nicht gefunden. Einige Facebook-User haben ihr Interesse an der süßen Hündin jedoch bereits hinterlegt.