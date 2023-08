Tesla: DAS droht Car-Sharing-Kunden nach einem Unfall

Car-Sharing wird bei den Deutschen immer beliebter. Vor allem Autos der Marke Tesla sind begehrte Mietautos.

Und das aus gutem Grund, denn Mietautos bieten viele Vorteile: Man spart sich die lästigen Kosten eines Fahrzeugs, man schont die Umwelt und man muss nicht Stunden nach einem Parkplatz suchen. Manchmal kann es aber auch zu einem Unfall kommen, was dann? Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ verrät, wie Car-Sharing-Unternehmen dann reagieren.

Tesla: DAS passiert nach einem Unfall

Da Tesla-Autos sehr begehrte Fahrzeuge sind, dürfen Neukunden eines Car-Sharing Services so einen Pkw gar nicht ausleihen. Man muss erst mehrere billigere Autos mieten, bevor man Zugang zu dem extravaganten Auto bekommt. Sollte es damit dann zu einem Unfall kommen, folgen harte Konsequenzen.

„Der Nutzer wird für alle entstandenen Schäden haftbar gemacht“, stellt die Sprecherin vom Car-Sharing Unternehmen „Miles“ klar. Doch das ist längst nicht alles. „Der Nutzer wurde nach Bekanntwerden des Unfalles gesperrt und hat keinen Zugang mehr zu unserer Dienstleistung“, erklärt die Sprecherin weiter. Sollte der Unfall-Fahrer betrunken am Steuer gewesen sein, kommen natürlich noch juristische Strafen hinzu. Deswegen gelte beim Car-Sharing-Service „Miles“ eine Null-Promille-Grenze für ihre Fahrzeuge. Außerdem müssen die Kunden mindestens ein Jahr lang einen gültigen Führerschein haben. Fahranfänger schauen also in die Röhre.

Das sagt die Konkurrenz „ShareNow“

Beim Konkurrenten „ShareNow“ sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärt, dass sie eng mit der Polizei zusammenarbeiten, falls es zu einem Unfall komme: „Im Fall von Straftaten oder Verkehrsverstößen haben wir die Möglichkeit, anhand des hinterlegten Kundenprofils zu ermitteln, welcher Account für die Anmietung des betreffenden Fahrzeugs genutzt wurde.“

Kunden die wiederholt gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen würden, würde von der Nutzung des Car-Sharing-Services komplett ausgeschlossen werden.

