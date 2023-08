Essen: Heftiger Unfall! Autos hinterlassen Schneise der Verwüstung – Polizei mit bösem Verdacht

Übler Verkehrsunfall in Essen! Am Freitagabend (4. August) um kurz vor Mitternacht sind zwei Autos im Westviertel böse verunglückt. Ein Audi war gegen einen Baum gerast und ein Mini lag umgedreht auf dem Dach.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt und die Insassen hatten die Fahrzeuge selbstständig verlassen können. Doch vermutet die Polizei Essen nun, dass der Crash nicht ganz zufällig passiert sein könnte.

Essen: Schlimmer Unfall weckt Zweifel

Gegen 23.40 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zur Thyssenkrupp Allee im Westviertel alarmiert. Dort offenbarte sich ihnen sogleich ein Bild der Zerstörung. Ein zu Schrott gefahrener Audi war mit der Fahrerseite gegen einen Baum geknallt und ein Mini lag abseits der Fahrbahn auf dem Dach im Grünen.

Die zwei Männer aus dem Audi und die zwei Frauen aus dem Mini hatten sich bereits selbst aus ihren Fahrzeugen befreien können. Sie wurden sogleich von einem Notarzt und Notfallsanitätern umsorgt. Die Insassinnen aus dem Mini kamen danach per Rettungswagen ins Krankenhaus. Rund um die Unfallstelle suchten die Einsatzkräfte noch mithilfe einer das nähere Umfeld nach weiteren Beteiligten ab, wurden aber nicht fündig.

Ein Auto stand Kopf, das andere rammte einen Baum. Der Unfall kurz vor Mitternacht am Freitag (4. August) lässt die Polizei auch am Wochenende noch grübeln. Foto: Justin Brosch

Der wahre Grund?

Stutzig wurden die Einsatzkräfte allerdings aus dem Grunde, dass vor Ort noch viele weitere Personen herumstanden, die allerdings nicht direkt an dem Unfall beteiligt schienen. Es gäbe Hinweise darauf, dass es sich dabei weniger um ein zufälliges Aufeinandertreffen der beiden Autos gehandelt haben könnte, sondern vielmehr um ein geplantes.

Ob es hier zu einem illegalen Autorennen kam, kann die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN weder bestätigen noch verneinen. Die Ermittlungen gehen allerdings auch in diese Richtungen, so ein Polizeisprecher am Samstagmorgen (5. August).