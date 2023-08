Essen: „Leichen“ mitten in der Innenstadt – dahinter steckt ein ernster Grund

Am Mittwoch (02. August) mussten die Fußgänger in der Essener Innenstadt zwei Mal hinschauen. Vor der Marktkirche in der Nähe der Rathaus Galerie lagen zehn „Leichen“ – oder zumindest sollten sie so aussehen.

Hinter diesem kuriosen Bild steckt eine Aktion von Klimaaktivisten aus Essen, die erneut auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam gemacht haben. Anlass war der sogenannte Erdüberlastungstag.

Essen: Klimaaktivisten sorgen für Aufsehen

Mitten auf dem Platz vor der Marktkirche in Essen lagen plötzlich zehn „Leichen“. Dort platzierten sich Menschen, zogen sich ein weißes Laken über den Körper. Nur ihre Füße schauten raus. Es sah aus, als würde es sich dabei um Leichen handeln.

+++ Essen: Kult-Kneipe in Rüttenscheid macht dicht – Fans fallen aus allen Wolken! „Sehr schade“ +++

Vor den Klimaaktivisten lagen die jeweiligen „Todesursachen“. Das reichte von Dürre über Flut bis hin zur Hungersnot. Dazu war ein großes Plakat ausgelegt mit der Aufschrift: „Wir verbrauchen 3 Erden.“ Anlass dieser Aktion war der sogenannte Erdüberlastungstag.

So sah der Protest der Extinction Rebellion in Essen vor der Marktkirche aus. Foto: Extinction Rebellion

Der Erdüberlastungstag ist der Tag, an dem rein rechnerisch alle Ressourcen für das Jahr aufgebraucht sind. Seit Mittwoch (3. August) lebt die Menschheit ökologisch auf Pump. Dies ist ein von „Global Footprint Network“ ins Leben gerufener Aktionstag, um auf den fortschreitenden Klimawandel und die verschwenderische Lebensweise der Menschen aufmerksam zu machen.

Das könnte dich auch interessieren:

Hinter der Aktion zum Erdüberlastungstag steckt übrigens die Gruppe „Extinction Rebellion“ (übersetzt: Rebellion gegen das Aussterben). Bei Facebook schrieb sie: „Heute ist Erdüberlastungstag. Wir leben auf Kosten unserer Kinder und der Menschen, die jetzt schon durch die Klimakatastrophe und das Artensterben sterben.“ Auch vier Mitglieder der „Letzten Generation“ gesellten sich solidarisch dazu.