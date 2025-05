„Essen Original“ verkündet weiteren Programmpunkt – der Hintergrund ist ernst

Vom 9. bis zum 11. Mai 2025 geht „Essen Original“ endlich wieder in die nächste Runde. Das große Stadtfest bietet außergewöhnliche Music-Acts auf drei Bühnen in der Innenstadt. Außerdem präsentieren sich zahlreiche Einrichtungen und Institutionen der Stadt mit Mitmach-Aktionen oder Informations-Ständen für Groß und Klein.

Welche Acts zu den diesjährigen Highlights zählen, hat die Stadt bereits bekannt gegeben (>>DER WESTEN berichtete). Jetzt verkündet sie einen weiteren Programmpunkt für „Essen Original“. Er hat einen ernsten Hintergrund.

„Essen Original“ verkündet weiteren Programmpunkt

Der bedeutende Programmpunkt soll am Samstag (10. Mai) auf dem Burgplatz stattfinden. Von 15.30 Uhr bis 17 Uhr sind alle Chöre und Essener eingeladen, am gemeinschaftlichen Singen für Frieden und Demokratie teilzunehmen. Sowohl Menschenrechtslieder als auch bekannte Freiheits- und Friedenssongs stehen auf dem Programm.

Der Komponist Axel Christian Schullz, der die Menschenrechtslieder komponiert und arrangiert hat, leitet und begleitet das Singen von der Bühne aus gemeinsam mit einer Band der Folkwang Musikschule. Die einfachen, einstimmigen Melodien werden teilweise im Kanon gesungen.

Das ist der Hintergrund der Aktion

„Gemeinsames Singen verbindet und kann in diesen Zeiten großer gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen ein Gemeinschaftsgefühl schaffen“, befürwortet Muchtar Al Ghusain, Beigeordneter für Jugend, Bildung und Kultur, die Idee.

„Wir alle sind Essen – Gemeinsam für ein friedliches Miteinander“, lautet das Motto. Die Stadt sowie zahlreiche Verbände, die sich in der Essener Allianz für Weltoffenheit zusammengeschlossen haben, verfolgen darunter das Ziel, den Dialog in der Stadtgesellschaft zu fördern und Zusammenhalt zu stärken. „Es ist in einer Zeit, in der Grundwerte der Demokratie zunehmend herausgefordert werden, entscheidend, sich gemeinsam für demokratische Werte einzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Im Jahr 2025 liegt der Fokus auf ’80 Jahre Frieden in Deutschland‘ – anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus durch die Alliierten am 8. Mai.“