Hochzeit: Essener geben sich das Ja-Wort – die Braut hat ein trauriges Schicksal

Diese Liebe geht durch gute und schlechte Zeiten! Eine Hochzeit ist für viele Menschen einer der schönsten Tage im Leben. Jetzt haben sich Kevin (37) und Janis Fischer (32) aus Essen das Ja-Wort gegeben. Doch die Braut hat ein trauriges Schicksal: Sie hat Krebs, eine Heilung ist aussichtslos.

Ihr Kevin aber erfüllt ihr ihren größten Wunsch. Gegenüber „Bild“ sagt er: „Sie sah so wunderschön aus. Ich war hin und weg! Janis träumte immer von einer großen Hochzeit. Das konnte und wollte ich ihr von Herzen erfüllen.“

Hochzeit: Essener geben sich Ja-Wort – die Braut hat Krebs

Das Paar feierte in „Frankys Wasserbahnhof“ in Mülheim. Besonders die dortigen Mitarbeiter überraschten mit einer überragenden Aktion. Bräutigam Kevin: „Mitarbeiter hatten Geld gesammelt, einige sogar auf ihren Lohn verzichtet. Das war eine tolle Überraschung. Wir sind so dankbar.“ Das Besondere: Der Betrag geht auf das Spendenkonto von Janis, wo auch für teure Therapiekosten gesammelt wird.

Die 32-Jährige hat ein trauriges Schicksal, denn 2018 erkrankte sie an aggressivem Brustkrebs. Sie musste eine Chemo- und Bestrahlungstherapie über sich ergeben lassen, ließ sich ihre Brüste abnehmen. Doch der scheinbar besiegte Krebs schlug im Herbst 2022 zurück – mit Metastasen im gesamten Oberkörper.

Braut will nicht aufgeben

Doch Janis will nicht aufgeben, sie kämpft um ihr Leben, setzt zusätzlich auf alternative Therapien. Zu „Bild“ sagt sie: „Zurzeit geht es mir gut. Das Krebswachstum ist zum Stillstand gekommen. Am Hochzeitstag habe ich nicht eine Sekunde an Krankheit, ans Sterben gedacht. An diesem Tag war ich gesund!“

Mehr News:

Einen großen Traum hat sie noch, den sie mit ihrem Kevin erfüllen will: Im November will sie mit dem Kreuzfahrtschiff Aida eine Hochzeitsreise in die Karibik machen.