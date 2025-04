Edeka Rückruf: Beliebtes Lebensmittel zurückgerufen – DAS steckt dahinter

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind äußerst hoch, und dies schließt die Überprüfung der Lebensmittel ein, die bei Discountern oder Supermärkten wie Edeka angeboten werden. Trotz dieser strengen Überwachung kann es dennoch vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen werden bei Edeka oder anderen Verkaufsstellen Rückruf-Aktionen durchgeführt.

Die Ursachen für Rückrufe bei Edeka sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte unerwünschte Bestandteile, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben diesen Gefahren können auch fehlerhafte Kennzeichnungen problematisch sein. Unvollständige Angaben zu Inhaltsstoffen können insbesondere für Allergiker gefährlich sein. Zusätzlich können falsch gedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien einen Rückruf bei Edeka und anderen Anbietern notwendig machen.

In diesem Artikel halten wir dich stets über die neuesten Rückrufe der Supermarktkette Edeka auf dem Laufenden.

Falscher Dosendeckel bei Fisch

Bei Edeka wird Fisch zurückgerufen. Foto: Maris Food GmbH

Donnerstag, 24. April: Bei Edeka gibt es einen neuen Rückruf. Betroffen sind laut der Maris Food GmbH die Appel Zarte Filets vom Hering Tomate Burgunder Art in der 200g-Dose mit der Charge L09S078 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19.03.2029. Auslöser des Rückrufs ist, dass teilweise die falsche Deklaration auf dem Deckel des Produkts aufgedruckt wurde. Besonders Allergiker müssen dementsprechend vorsichtig sein. Der Fisch wurde in Edeka-Filialen in Niedersachsen Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Bayern verkauft.

Plastiksplitter in Chilli Cheese Nuggets

Bei Edeka werden Chili Cheese Nuggets zurückgerufen. Foto: Izico Deutschland GmbH

Freitag, 11. April: Nach den Angaben der Izico Deutschland GmbH gibt es einen neuen Edeka-Rückruf. Betroffen sind die Gut&Günstig Chili Cheese Nuggets in der 250g-Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 28.05.2025. Demnach könnten transparente Plastikteile in das Essen gelangt sein. Die Nuggets wurden bei Edeka in den Bundesländern Hessen, Saarland, Nordrhein-Westfalen und angrenzende Teile Niedersachsens, Sachsen sowie Teile von Thüringen verkauft.

Salmonellen in Mus entdeckt

Bei Edeka wird ein Mus zurückgerufen. Foto: HMF Food Production GmbH & Co. KG

Mittwoch, 26. Februar: Die HMF Food Production GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf eines bei Edeka verkauften Lebensmittels. Dabei handelt es sich um die Edeka Bio Tahin Sesammus im 260g-Glas und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 10.12.2026. Nach den Angaben des Unternehmens ist der Grund für den Edeka-Rückruf, dass in dem Lebensmittel Salmonellen gefunden wurden. Du solltest es also auf keinen Fall zu dir nehmen.

Laktose in laktosefreier Schlagsahne

Bei Edeka ist eine H-Schlagsahne von einem Rückruf betroffen. Foto: DMK Deutsches Milchkontor GmbH

Montag, 3. Februar 2025: Nach den Angaben der DMK Deutsches Milchkontor GmbH ist ein bei Edeka verkauftes Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um die UT&GÜNSTIG laktosefreie H-Schlagsahne 30 Prozent Fett in der 200g-Packung sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 08.02.2025. Dem Unternehmen zufolge ist der Grund für den Rückruf bei Edeka, dass in einzelnen Packungen des Produkts Laktose festgestellt wurde. Besonders für Allergiker kann das zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Der Artikel wurde vorwiegend bei Edeka in den Bundesländern Berlin und Brandenburg sowie in Nordbayern, an Nordbayern angrenzenden Teilen von Baden-Württemberg sowie Thüringen vertrieben.

