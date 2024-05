Rewe Rückruf: Achtung! DIESE Wurst solltest du auf keinen Fall essen

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind sehr hoch, was auch die Kontrolle der Lebensmittel umfasst, die von Discountern oder Supermärkten wie Rewe verkauft werden. Trotz dieser strengen Kontrollen kann es vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen erfolgt bei Rewe oder anderen Verkaufsstellen ein Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Rewe sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte Bestandteile, die dort nicht hineingehören und eine Gesundheitsgefahr darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben Fremdkörpern oder Verunreinigungen können auch fehlerhafte Kennzeichnungen eine Gesundheitsgefahr bedeuten. Gelegentlich werden nicht alle Inhaltsstoffe korrekt angegeben, was besonders für Allergiker gefährlich sein kann. Auch fehlerhaft aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien in einem Produkt können einen Rückruf bei Rewe und anderen Anbietern erforderlich machen.

In diesem Artikel informieren wir dich laufend über die neuesten Rückrufe der Supermarktkette Rewe.

Diese Wurst solltest du nicht mehr essen

Bei Rewe wird eine Geflügel-Fleischwurst zurückgerufen. Foto: Wilhelm Brandenburg GmbH & Co.

Mittwoch, 22. Mai: Bei Rewe gibt es einen neuen Rückruf von einem beliebten Lebensmittel. Betroffen ist die „ja! Delikatess Geflügel-Fleischwurst“ in der 500-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) 04.07.2024. Sie trägt die Chargenummer 10722263, wie die OVO Vertriebs-GmbH informiert.

Das Problem bei der von dem Rewe-Rückruf betroffenen Wurst ist, dass sie beim Herstellungsprozess nicht vollständig erhitzt wurde. Deshalb ist sie weich, pastös und kann vorzeitig verderben. Aus diesem Grund ist sie nicht für den Verzehr geeignet. Falls du das betroffene Produkt erworben hast, kannst du es auch ohne Kassenbon in einer Rewe-Filiale zurückgeben und bekommst den Kaufpreis erstattet.

