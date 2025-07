Formel 1 steht vor wichtigen Wochen – sie könnten über den Rest der Saison entscheiden

Durchschnaufen in der Formel 1! Nach dem Doppel-Header in Österreich und Großbritannien geht es in eine Mini-Sommerpause. Drei Wochen rennfrei, dann wieder ein Doppel-Header und dann die große Sommerpause – das ist der Fahrplan für die Teams.

Doch nur weil in den kommenden drei Wochen keine Grands Prix stattfinden, heißt das nicht, dass es um nichts geht. Im Gegenteil! Insbesondere die Wochen bis zum nächsten Rennen in Belgien könnten über den Ausgang der Saison in der Formel 1 entscheiden, weil es vermutlich die letzte Zeit ist, ehe der Entwicklungsfokus schon voll auf die neue Saison gelegt wird.

Formel 1: Arbeitsverbot im Sommer!

Die offizielle Sommerpause der Königsklasse beginnt in diesem Jahr am 4. August – also einen Tag nach dem Rennen in Ungarn. Es ist die einzige Phase der Saison, in denen den Teams per Reglement verboten ist, zu arbeiten! Innerhalb der vier Wochen bis zum nächsten Rennen müssen die Werke der Teams an 14 aufeinanderfolgenden Tagen komplett geschlossen sein.

+++ Christian Horner rausgeworfen – jetzt reagiert Max Verstappen auf das F1-Beben +++

Verboten sind in dieser Zeit sämtliche Meetings, Planungen oder Entwicklungen. Damit soll zum einen gewährleistet werden, dass sich Mitarbeiter erholen können – aber auch, dass kein Wettbewerbsvorteil für ein Team entsteht, dass im Sommer einfach durchschuftet. Doch diese Regel gilt eben nur in der offiziellen Sommerpause, nicht aber in der aktuellen rennfreien Zeit der Formel 1!

Bis zum Großen Preis von Belgien (27. Juli) können die Teams durchackern – und einige werden das dankend annehmen, um die Saison doch noch zu retten.

Warum die nächsten Wochen entscheidend sind

Das gilt insbesondere für Ferrari, Mercedes und Red Bull, die allesamt die Vizemeisterschaft gewinnen wollen und derzeit viele Probleme haben. Aber auch bei Williams wäre man beispielsweise sehr froh, könnte man Platz fünf verteidigen.

+++ Nico Hülkenberg widersetzt sich seinem Team! Irres Detail kommt ans Licht +++

Warum die kommenden Wochen dafür so wichtig sind? Es dürfte bei so ziemlich allen Teams die letzte Phase sein, in der das aktuelle Auto noch weiterentwickelt wird. Spätestens nach der „offiziellen“ Sommerpause verschiebt sich der Fokus voll und ganz auf 2026. Mit neuem Motor, neuen Autos und neuen Regeln wird dann eine neue Ära eingeläutet.

Noch mehr kannst du hier lesen:

Um die Entwicklung von 2026 nicht weiter zu beeinträchtigen, ist für die laufende Saison der Formel 1 also jetzt der Endspurt angesagt. Mal sehen, wer noch etwas Leistung aus seinem Auto rausquetschen kann.