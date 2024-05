Sparkasse: Finanzamt rigoros! Wichtige Änderung bei Kunden

Das hätten wohl nur die wenigsten erwartet! Das Finanzamt hat sich dazu entschieden, mehrere Konten bei der Sparkasse zu schließen und stattdessen mehr auf eine andere Bank zu setzen.

Das hat auch einen direkten Einfluss auf einige Steuerzahler, die jetzt unbedingt ihre Bankverbindungen überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren muss.

Sparkasse: Deswegen schließt das Finanzamt die Konten

Wie das Onlineportal „Giga.de“ berichtet, haben einige Finanzämter in letzter Zeit ihre Bankverbindung geändert. Der Grund ist, dass vermehrt Bankkonten bei örtlichen Sparkassen aufgelöst wurden. Stattdessen setzt das Finanzamt jetzt auf die Deutsche Bundesbank.

+++ Sparkasse warnt plötzlich vor Bargeld – Kunden dreht sich der Magen um +++

Das Finanzamt geht diesen Schritt, weil ihnen die Kontogebühren bei der Sparkasse schlichtweg zu hoch geworden sind. Der Kontowechsel hat dadurch auch direkte Auswirkungen auf einige Bürger und Unternehmen, die jetzt unbedingt ihre Steuerzahlungen anpassen müssen.

Sparkasse: Diesen Kunden sind betroffen

Besonders betroffen sind Personen und Unternehmen, die ihre Zahlungen eigenständig per Überweisung tätigen. Kunden, die dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt haben, müssen allerdings nichts mehr unternehmen. Alle anderen, die Verzögerungen oder Probleme bei der Buchung von Steuerzahlungen verhindern wollen, sollten unbedingt die neue Bankverbindung für alle zukünftige Überweisungen nutzen.

Die nötigen Informationen über die aktuellen Bankverbindungen des zuständigen Finanzamtes können einfach über die jeweiligen Internetseiten in Erfahrung gebracht werden. Außerdem ist die neue Bankverbindung auch auf den Steuerbescheiden einsehbar.

Mehr News:

Für Finanzämter sind die Konten bei der Deutschen Bundesbank grundsätzlich kostenlos. In der vergangenen Zeit habe die Sparkasse die Gebühren aber zum Teil deutlich erhöht, weswegen man handeln musste. Das gab unter anderem das Finanzamt Heidenheim an Brenz an. Demnach würden die Kontoführungsgebühren „das zur Verfügung stehende Budget des Finanzamtes übersteigen“.

Auch beim Finanzamt Pforzheim gab einen Wechsel. In Nordrhein-Westfalen sind einige Finanzämter bereits vor Jahren zur Bundesbank gewechselt. In Brandenburg und einigen anderen Bundesländern haben die Finanzämter schon immer ihre Konten bei der Bundesbank geführt.