Sparkasse warnt vor Betrugswelle! Auf DIESE Nachricht solltest du auf keinen Fall reagieren

Kunden der Sparkasse müssen nun ganz genau aufpassen. Denn das Kreditinstitut selbst hat sich mit einer dringenden Warnung an sie gewandt.

Die Sparkasse möchte nämlich verhindern, dass ihre Kunden Opfer von Betrügern werden und so sehr viel Geld verlieren. Aktuell gibt es nämlich eine neue Betrugswelle, die Kunden der Sparkasse betrifft.

Sparkasse warnt Kunden vor fieser Betrugswelle!

Leider ist es nichts Neues mehr, dass Kriminelle versuchen auf den unterschiedlichsten Wegen versuchen, arglose Bürger um ihr wohlverdientes Geld zu bringen. Ob per SMS, Telefon oder per Mail – auf jede mögliche Art und Weise versuchen die Betrüger an Geld oder Daten zu kommen.

Nun haben Kriminelle die Kunden der Sparkasse ins Visier genommen. In diesem Fall versuchen sie per SMS, die Kunden um ihr Geld zu bringen, indem sie an die wichtigen Kontodaten gelangen. „Aktuell werden betrügerische SMS im Namen der Sparkassen verbreitet. Unter dem Vorwand neuer ‚DE-Sicherheitsbestimmungen‘ bzw. einem endenden Zugriff auf die pushTAN-App wird versucht, Sie zum Aufruf einer betrügerischen Web-Seite (Phishing-Seite) zu bewegen“, heißt es von der Sparkasse. So versuchen sie, an die Kunden-Daten zu gelangen.

Sparkasse-Kunden müssen aufpassen

Die Sparkasse warnt ihre Kunden, dass sie die Daten auf keinen Fall preisgeben sollen, da diese sonst von den Betrügern missbraucht werden können. Dann kann es teuer werden.

„Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe warnt darum dringend vor diesen SMS. Sofern Sie bereits Daten auf den Phishing-Seiten eingegeben haben, melden Sie sich bitte bzgl. der Sperrung Ihres Online-Banking-Zugangs sowie Ihrer Sparkassen-Card oder Sparkassen-Kreditkarte umgehend bei Ihrer Sparkasse“, so das Kreditinstitut weiter. Solltest du auf die Betrüger hereingefallen sein, musst du umgehend handeln.